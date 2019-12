Dit verandert er aan je gebit naarmate je ouder wordt

De 65-plussers van nu dragen steeds minder vaak een kunstgebit dan de 65-plussers van vroeger. Dat komt voornamelijk omdat we steeds beter voor ons gebit zorgen, regelmatig de tandarts en/of mondhygiënist bezoeken en we de juiste producten gebruiken. Die intensieve verzorging is juíst op latere leeftijd extra belangrijk.

Tanden en kiezen gaan een leven lang mee, mits je ze goed verzorgt natuurlijk. Voor veel ouderen is dat geen probleem, maar er is een groep ouderen die het moeilijk vindt om zijn of haar tanden gezond te houden. Dat kan te maken hebben met ziektes waardoor de aandacht voor het gebit verdwijnt. Of denk aan veelvuldig medicijngebruik waardoor de samenstelling en de hoeveelheid van het speeksel verandert en het gebit kan aantasten. Als je ouder wordt kan het kauwen op voedsel bijvoorbeeld langzamer gaan, waardoor voedsel langer in de mond blijft. Allemaal factoren die van invloed zijn op de gezondheid van je mond.

Ontstoken tandvlees

Om je mond gezond te houden is het belangrijk om tandplak te verwijderen. Tandplak is het witgele laagje dat ontstaat op én tussen je tanden en kiezen en op de overgang naar je tandvlees. Als je de plak niet goed wegpoetst, zorgen de bacteriën uit de plak ervoor dat je tandvlees ontstoken raakt. Als je goed kijkt is ontstoken tandvlees rood en gezwollen. Je merkt vaak wel dat het gevoelig is als je aan het poetsen bent; ook kan het gaan bloeden. Of je voelt het als je stokert, ragert of flosdraad gebruikt. De ontsteking kan zich uitbreiden en dan wordt het daaronder gelegen kaakbot aangetast. Uiteindelijk kan er zoveel kaakbot verdwijnen dat je tanden en kiezen los kunnen gaan staan.

Risico op gaatjes

Een van de nadelen van een ouder wordend gebit, is dat het tandvlees zich wat terugtrekt en de tandwortel voor een deel bloot komt te liggen. Gezonde tanden en kiezen zijn bedekt met een beschermende laag glazuur, maar op de tandwortel ontbreekt dat laagje. Daarom zijn je tanden en kiezen op dat moment extra gevoelig voor gaatjes. Het is daarom extra belangrijk om je gebit goed schoon te maken door 2 keer per dag 2 minuten te poetsen met een fluoride tandpasta. Fluoride is een natuurlijke stof die de tanden en kiezen minder kwetsbaar maakt voor zuuraanvallen van bacteriën. En zo voorkom je gaatjes.

Droge mond

Door het gebruik van medicijnen is een droge mond een veelvoorkomend verschijnsel bij ouderen. Als er niets aan gedaan wordt, kan het gebit worden aangetast. Je tandarts of mondhygiënist kan je hierbij helpen en er bestaan ook behandelingen of geneesmiddelen die een droge mond tegen kunnen gaan.

Slechte adem

Ouderen hebben vaker last van een slechte adem. Dit wordt veroorzaakt door de bacteriën uit voedselresten die op het achterste gedeelte van de tong achterblijven: deze kunnen nare luchtjes produceren. Op een ruwe tong blijven de resten gemakkelijker achter dan op een gladde tong. Gelukkig kun je met een speciale tongreiniger de bacteriën en het slijm van de tong verwijderen en zo een slechte adem voorkomen.

