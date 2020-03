6 redenen om verliefd te worden op Zeeland

Zeeland: de provincie van de Zeeuwse bolus, mosselen, kilometers strand én de meeste zonuren van heel Nederland. De perfecte combinatie voor een weekendje weg in eigen land voor jong en oud. Wij zetten de leukste tips voor je op een rij.

Watersnoodmuseum

Op 1 februari 1953 zette de watersnoodramp delen van Zuidwest Nederland onder water. Er braken bijna 1000 dijken en ruim 1800 mensen kwamen om. Huizen werden verwoest, duizenden dieren verdronken en maar liefst 20.000 hectare land stond volledige onder water. Gelukkig is er daarna veel gedaan om Nederland weer veilig te maken. In het Watersnoodmuseum wordt het verhaal van toen en nu verteld.

Brouwersdam

Als onderdeel van de Deltawerken verbindt de Brouwersdam de eilanden Schouwen en Goeree. De dam werd van 1962 tot 1972 aangelegd om een watersnoodramp zoals in 1953 te voorkomen. Tegenwoordig is het strand Brouwersdam 1 (aan de voet van de dam, vlakbij Scharendijke) dé plek voor watersportliefhebbers en zonaanbidders.

Fietsen

Stap op je stalen ros en snuif de zilte Zeeuwse zeelucht op. Zeeland kent namelijk prachtige fietsroutes. Kies voor een buitendijkse route met uitzicht over het water of kies voor een route uit de wind, dicht achter de dijk. Er bestaan in Zeeland zelfs speciale fietscafés waar je je bidon kunt bijvullen, even een naar toilet kan gaan of je band kunt plakken.

Shoppen

Ga je liever shoppen? Ook daarvoor ben je in Zeeland aan het juiste adres. In de plaatsen Goes, Middelburg of Zierikzee kun je helemaal losgaan. Naast de grote winkels vind je hier ook leuke kleine winkels en boetiekjes van zelfstandige ondernemers met passie voor mode. Stop tussendoor even op een terrasje voor een kop koffie met een echte Zeeuwse bolus.

Sterrenrestaurants

Wist je dat Zeeland per inwoner de meeste aantal sterrenrestaurants van Nederland heeft? Maar liefst zes stuks met in totaal tien Michelinsterren! In de keukens van de Zeeuwse chefs wordt vaak gekookt met lokale producten die – hoe kan het ook anders – uit het water komen zoals mosselen, oesters, kreeft en zeekraal. Reserveer ruim op tijd je tafel, want de Zeeuwse sterrententen zijn populair.

Luxe hotel

Op het eiland Schouwen-Duiveland, in het kustplaatsje Burgh-Haamstede, staat het moderne en sfeervolle Grand Hotel Ter Duin (****). Het hotel is van alle gemakken voorzien: ruime en luxe kamers, op loopafstand van de duinen en aan het eind van de dag duik je lekker de sauna in, boek je een massage of een andere beautybehandeling.

