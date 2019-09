Dit is alles wat je moet weten over geitenkaas

Elke maand besteden we aandacht aan een vers product van Albert Heijn. Deze week: alles wat je moet weten over geitenkaas.

Marleen Koolmees is redactiemanager bij Libelle en presenteert op libelletv.nl AH’s kookwedstrijd bij Keizer Culinair. Deze week maken drie Libelle-lezeressen hun favoriete gerecht met geitenkaas. “Geitenkaas maakt alles nét een beetje smeuïger en het is superveelzijdig. Met Vers Getest proefde ik een plaattaart met peer, een bulgursalade en een vegan bietenburger: alledrie op smaak gebracht met zachte romige geitenkaas. Heerlijk!”

Geitencijfers

Na de eerste keer lammeren begint een geit melk te geven. Het dier is dan ongeveer 1 jaar oud en krijgt meestal 2 à 3 lammetjes. De draagtijd bij geiten is ongeveer 5 maanden. Geiten worden voor het eerst gedekt als ze 7 maanden oud zijn. Als een melkgeit goed wordt verzorgd en gevoed, geeft ze gemiddeld ongeveer 1000 liter melk per jaar. Dat is ongeveer 3 liter per dag. Ter vergelijking: een melkkoe geeft per jaar bijna 8000 liter melk.

Kleur bekennen

Waarom is kaas van een koe geel en geitenkaas wit? Dat komt door het stofje bètacaroteen dat in de voeding zit van koeien en geiten. Omdat koeien dit stofje niet kunnen afbreken, wordt kaas van de koe geel. Geiten zetten bètacaroteen om in vitamine A, wat kleurloos is. Vandaar dat geitenkaas wit is! AH geitenkaas € 2,05

Wist je dat?

Geiten niet van regen houden? Andere dieren hebben een vetlaagje op hun vacht dat water afstoot. Geiten hebben dat niet, bij hen gaat het water door de vacht heen.

Geitenkaas 24/7

Ontbijt, lunch, borrel of diner: geitenkaas kan écht altijd. Deze vega-favoriet is in verrassend veel gerechten te gebruiken. Bijvoorbeeld weleens gedacht aan American pancakes met geitenkaas, honing en bramen? Dat wordt smullen.

Broodje kalkoenfilet met geitenkaas & zoete mosterd

1 eetrijpe avocado

1 trostomaat

4 speltbollen

2 el Marne zoete mosterd

125 g geitenkaas naturel 55+

100 g kalkoenfilet

½ bakje tuinkers

Snijd de avocado overlangs doormidden. Verwijder de pit, schep het vruchtvlees met een lepel uit de schil en snijd in dunne plakjes. Snijd de tomaat in plakken. Snijd de broodjes doormidden en besmeer allebei de helften met de zoete mosterd. Besmeer de onderste helften vervolgens met de zachte geitenkaas en verdeel de kalkoenfilet, avocado en tomaat erover. Garneer met de tuinkers, dek af met de bovenste helften van de broodjes en serveer.



Fotografie: Sven Benjamins i.o.v. Allerhande Online