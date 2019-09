Dit is het verschil tussen verziendheid en bijziendheid

De termen verziendheid en bijziendheid heb je waarschijnlijk weleens gehoord. Maar wat betekenen ze nu precies en wat is het verschil?

Wij leggen het je uit.

Bijziendheid

Deze oogafwijking wordt ook wel myopie genoemd; je hebt dan moeite om dingen op afstand scherp te zien. Bijvoorbeeld verkeersborden lezen tijdens het autorijden. Het dragen van een bril of contactlenzen met een minsterkte kan dit corrigeren. Ook kan het oog bij bijziendheid gelaserd worden. Lezen is meestal geen probleem voor mensen die bijziend zijn, behalve als de afwijking van de ogen groot is.

Lekker naar buiten

Steeds meer kinderen zijn tegenwoordig bijziend en de afwijking is gemiddeld hoger dan 50 jaar geleden. Dit komt onder andere doordat kinderen minder buiten spelen en meer dichtbij kijken, bijvoorbeeld op mobiele telefoons en tablets. Lekker buiten spelen helpt bijziendheid voorkomen, dus hup naar de speeltuin of het bos in met de (klein)kinderen!

Verziendheid

Deze oogafwijking wordt ook wel hypermetropie genoemd; je hebt dan moeite met voorwerpen van dichtbij scherp te zien. Bijvoorbeeld met lezen op een mobiele telefoon of in een boek, of de ingrediënten op een verpakking. Het dragen van een bril of contactlenzen met een plussterkte kan dit corrigeren. Ook hierbij is laseren een optie maar dit gebeurt alleen als je sterk verziend bent.

Hoofdpijn & vermoeidheid

Niet alleen wazig dicht bij zien is een symptoom van verziendheid. Bij jonge mensen komen symptomen als hoofdpijn en vermoeidheid ook vaak voor. De ogen kunnen een beeld dan nog als het ware ‘naar voren halen’ waardoor je het alsnog scherp ziet. Dit wordt accomoderen genoemd. Voor de ogen is dit wel erg vermoeiend, waardoor klachten als hoofdpijn en vermoeidheid kunnen ontstaan. De ogen van oudere mensen zijn hier niet meer toe in staat.

Iedereen moet er aan geloven

Op latere leeftijd wordt iedereen verziend, omdat de ooglens minder goed kan opbollen en accommoderen daardoor moeizamer gaat. De eerste klachten beginnen vaak met lezen. Naarmate we ouder worden gaat vaak ook het ver zien slechter.

Lenzen voor iedereen

LensOnline is de grootste online aanbieder van contactlenzen. Hier bestel je snel en simpel lenzen met een plus- of minsterkte, of multifocale lenzen. Langsgaan bij je vertrouwde opticien voor advies kan ook. Dan weet je zeker dat de lenzen die je kiest, goed bij je ogen passen. De lenzen worden thuisbezorgd of gratis afgeleverd bij een van de aangesloten opticiens. Profiteer nu van 30 gratis daglenzen via LensOnline.nl/libelle.