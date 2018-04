Viva España: Libelle’s Bastiaan ontdekt vier Spaanse steden in één reis

De witte dorpjes in de regio Andalusië, beter bekend als de Pueblos Blancos, zijn beroemd over de hele wereld. Ze geven de provincie haar romantische imago. Bastiaan ging voor Libelle op reis. Vanuit Marbella bezocht hij Fuengirola, Torremolinos, Málaga én het witte dorpje Ronda.

Mondaine badplaats

Het mondaine Marbella aan de Costa del Sol was ooit een vissersdorp, maar is uitgegroeid tot een bekende badplaats. De stad biedt het beste van oud en nieuw. Smalle steegjes in de oude stad én superluxe jachten en moderne horecagelegenheden aan de haven. Fijn: het centrum is autovrij. Je kunt er dus heerlijk wandelen langs kerkjes en pleinen. Je vindt in Marbella bovendien de bronzen beelden van Salvador Dalí en het mooie Almeda Park met bijzondere keramieken banken. Cultuur genoeg!

Een geschiedenis van molens

Tegenwoordig komen de meeste toeristen naar Torremolinos voor de kilometerslange stranden, watersportmogelijkheden en de gezellige restaurants en terrasjes. Maar dat is niet alles: in het sfeervolle oude deel van de stad vind je nog een oude (wind)molen. Sla ook de sfeervolle wijk La Carihuela niet over, een voormalige visserswijk met kleine visserswoningen in smalle straatjes.

De stad van Picasso

Voor Picasso ga je naar de Zuid-Spaanse stad Málaga. De schilder is hier geboren en daar zijn de inwoners maar wat trots op. Daarnaast vind je in de stad ook een van de best bewaarde Moorse forten en de kathedraal van Málaga. Deze laatste is een mengeling van de bouwstijlen gotiek, barok en renaissance. En minder bekend dan Málaga, maar net zo hard genieten doe je in de badplaats Fuengirola.

Magische kloof

Een uitstapje naar de achterlanden – de regio landinwaarts – is een mooie toevoeging aan je vakantie aan de kust. Het achterland van Andalusië wordt gekenmerkt door prachtige uitzichten en witgeverfde huizen aan steile, smalle straten. Het dorpje Ronda ligt op een plateau dat wordt onderbroken door een 100 meter diepe kloof. De brug Puente Nuevo verbindt de twee delen van het dorp met elkaar: adembenemend mooi. Verder op je lijstje: de best bewaarde Arabische baden van de regio en de pittoreske arena voor stierengevechten.

Verblijf

