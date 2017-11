Ook weleens last van een weemoedige stemming richting het einde van het jaar? Wat kunnen we in 2018 verwachten van de regering? Worden plannen waargemaakt? En hoe is het straks gesteld met mijn oude dag? Volgens de jongeren hoeven we ons niet zoveel zorgen te maken. ‘Het komt goed.’

Libelle samen met SIRE

De meerderheid van de volwassen Nederlanders (64%) is wat somber gestemd over de toekomst van ons land. Generatie Z daarentegen heeft er zin in en staat te popelen om er aan deel te mogen nemen. Benieuwd naar waar deze positivo’s hun hoop vandaan halen?

Aandacht voor ouderen

Als het aan Jordy (17) ligt, moeten we vooral positief de toekomst tegemoet gaan. “Ik ben hartstikke positief. Je weet natuurlijk nooit wat de toekomst brengt, maar negatief ertegenover staan of bang zijn dat helpt in ieder geval niet.”

Joanne (17) vindt wel dat we meer aandacht mogen schenken aan ouderen. Zelf heeft ze als vrijwilligster in een verzorgingstehuis gewerkt en gemerkt hoe fijn het voor de bewoners is als je aandacht voor ze hebt. Ze vindt ook dat jongeren echt al veel bij kunnen dragen. “Ook al wordt er door de maatschappij vaak niet op die manier naar ons gekeken. Jongeren worden vaak nog een beetje weggestopt, want ‘die kunnen nog niet echt iets’.” Maar zelfs dan kun je toch wel iets bijdragen, meent ze. “Bijvoorbeeld dus in de ouderenzorg. Er voor die mensen zíjn en even naast iemand zitten is echt al hartstikke waardevol.”



Positieve boodschap

Ook Noa (17) pleit voor een andere vorm van ouderenzorg. Ze vindt dat een zorginstelling niet meer afhankelijk zou moeten zijn van vrijwilligers. “Als vrijwilligster wil ik een rolmodel zijn en mensen stimuleren in de zorg te gaan werken. Het is heel leuk werk en oudere mensen hebben boeiende verhalen te vertellen.”



Jordy voegt hieraan toe: “Hoe jong we ook zijn, je hebt altijd wel invloed, met wat je ook doet. Ook al is dat iets heel kleins.” Joanne ziet het weel zitten met de toekomst, ook voor ouderen. “Er zijn zoveel mensen die echt wel het beste voor hebben met Nederland. Ik heb er wel vertrouwen in.”

Benieuwd naar wat deze generatie nog meer te vertellen heeft? Ga naar luisternaardetoekomst.nl en volg de jongeren via #wijzijn17.