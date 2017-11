Vroeg boeken? Ja! En wel hierom

Geen lastminutestress, flinke kortingen… Vijf goede redenen om je vakantie nu al vast te leggen.

Libelle samen met VakantieXperts

Gemoedsrust

Hoe eerder je boekt voor het hoogseizoen, hoe beter. Op die manier ben je verzekerd van een kamer in dat ene luxe hotel, of in dat appartement of resort, en schiet je niet in de stress omdat je last minute niets kunt vinden. Geloof ons, dat geeft veel rust en je verzekerd jezelf van de meest bijzondere plekjes. Je hebt meteen iets om naar uit te kijken.

Specifieke wensen komen uit

Als je op zoek bent naar iets specifieks, zoals een appartement met drie slaapkamers, een hotelkamer aan het strand of een glijbanenparadijs voor de kinderen, bedenk dan dat je niet de enige bent. Jouw ideale (zon)vakantie van die ene romantische safari lodge of dat hutje op het strand van Mexico is nu nog beschikbaar. Dus wees er op tijd bij om te bekijken welke reis het beste bij jou samen met een vriendin of je gezin past.

Hoge kortingen

Wie ruim op tijd boekt, profiteert vaak van interessante kortingen of een goede vroegboekkorting. Dan is die verre vakantie toch ineens wat meer betaalbaar.

Gespreid betalen

Wie vroeg boekt, hoeft vaak alleen een aanbetaling te doen. De rest van het bedrag kan later worden voldaan. Zo voorkom je dat je acht weken voor de vakantie in één keer een fiks bedrag moet neertellen. Daarbij: sparen voor je vakantie is veel makkelijker met een reisdoel voor ogen. Je hoeft alleen maar aan de strandbedjes, de wuivende palmen en de diners op het strand te denken…

Voorpret

Voorpret is de helft van het vakantieplezier! Niets zo leuk als ergens naar uit kunnen kijken. Bekijk filmpjes en lees reisgidsen, hang alvast een foto van je bestemming op de koelkast en boek tickets voor een museum of pretpark op de plaats van bestemming, want over een paar maanden ben jij daar ook!

Geïnspireerd om nu al te bekijken waar de reis heen gaat? VakantieXperts heeft alles in huis om de vakantie te vinden die bij je past én je verrast.

Waarom VakantieXperts? Dáárom!

230 vestigingen, 750 reisexperts en ruim 150 samenwerkingen met reisorganisaties.

Van vaccinaties, verzekering en huurauto tot excursiepakket: alle vakanties worden van A tot Z geregeld, zodat je kunt focussen op je hoofdtaak: genieten.

Er is actuele kennis over alle acties en kortingen, zodat je nooit te veel betaalt.

Je kunt spontaan binnenvallen of een afspraak maken (nooit meer wachten!).

Voor € 39,50 boekingskosten regelt VakantieXperts alles – echt álles – voor je.

Vakantie op maat

Behalve luxe all inclusives heeft VakantieXperts ook op maat gemaakte vakanties die helemaal zijn ingericht op persoonlijke wensen. Denk: een villa aan zee, een leuke huurauto om het eiland mee rond te rijden of losse vluchten. De ReisXperts van VakantieXperts zijn pas content als de vakantieganger dat is!