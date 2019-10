Wat iedere vrouw met borstimplantaten moet weten

Heb je een borstimplantaat om cosmetische redenen of na een borstamputatie? Lees dit artikel dan aandachtig.

Libelle samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gebleken is dat ALCL, een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker, bij vrouwen met siliconen borstimplantaten vaker voorkomt dan bij vrouwen zonder borstimplantaten. Onderzoek wijst uit dat vrouwen met een borstimplantaat een 400 keer verhoogd risico hebben op het krijgen van ALCL. Omdat de ziekte zo zeldzaam is, is de kans op het krijgen van ALCL voor hen nog steeds erg klein: slechts 0,014%. Voor vrouwen zonder implantaat is de kans nog veel kleiner: o,oooo3%.

Er zijn in Nederland 52 gevallen van ALCL bij vrouwen met een borstimplantaat bekend

Geen reden tot paniek

Als ALCL bij een borstimplantaat ontstaat, heet dit ‘borstimplantaat gerelateerde ALCL’, oftewel: BIA-ALCL. Ongeveer 70% van de Nederlandse vrouwen met BIA-ALCL had Biocell-implantaten van de firma Allergan. Sinds najaar 2018 wordt dit type borstimplantaten niet meer gebruikt. Omdat er een zeer geringe kans bestaat op het ontwikkelen van BIA-ALCL, is preventieve verwijdering van de implantaten niet nodig. Het is vooral belangrijk om alert te blijven op de symptomen. BIA-ALCL is bij een vroege diagnose goed behandelbaar en de kans om eraan te overlijden, is erg klein.

Wat als je borstimplantaten hebt?

Neem dan de volgende drie stappen:

Check welk merk borstimplantaten je hebt. Dit staat op het kaartje met implantaatgegevens dat je na de behandeling van je plastisch chirurg hebt ontvangen. Ben je dit kaartje kwijt? Neem dan contact op met je plastisch chirurg of de kliniek waar je bent behandeld. Zij kunnen in het patiëntendossier de implantaatgegevens bekijken. Controleer de borsten op de symptomen: knobbeltjes en (pijnlijke) vochtophopingen (te herkennen aan bijvoorbeeld een zwelling). Vrouwen met een borstimplantaat moeten altijd alert zijn op deze signalen, ook als het implantaat van een ander merk is. Als je één of meerdere van deze klachten hebt, maak dan meteen een afspraak met de huisarts of plastisch chirurg.

Zo’n 30.000 vrouwen in Nederland hebben een Biocell borstimplantaat van de firma Allergan

Ervaar je problemen met een borstimplantaat?

Meld deze danbij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten. Kijk voor meer informatie ook op borstkanker.nl.