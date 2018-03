Deze vrouwen testten vier anti-aging crèmes met zee-extracten en dit is het resultaat

Een extra boost voor je huid is zo net na de winter geen overbodige luxe. Wist je dat ingrediënten uit de zee de huid beschermen tegen ouder worden? Leden van hettestpanel.nl testten vier weken lang vier typen anti-aging crème met zee-extracten.

Libelle samen met Biotherm

80% zou de Blue Therapy Red Algae Uplift aanbevelen aan anderen

In de lift

Een onvermijdelijk gevolg van ouder worden, is een huid die minder strak wordt. Met een goede crème kun je gelukkig al een hoop doen. Neem de nieuwe Blue Therapy Red Algae Uplift Cream. De krachtige rode alg die in de crème verwerkt is en dat in staat is zichzelf steeds te transformeren en te herstellen, voedt, verfrist en lift de huid. Na vier weken testen was het panel bijna unaniem: 93% vindt dat de crème een aangename structuur heeft en snel intrekt. “Een cadeautje voor je huid”, aldus Ellen (38). Bijna 9 op de 10 vrouwen geeft bovendien aan dat de huid soepel en comfortabel aanvoelt. Els (60): “Ik heb een mooie, zachte, stevige huid grekregen, niet zo droog meer.”

Kracht uit de zee

Stoor jij je vooral aan de doffe uitstraling van je huid? En voelt je huid ruw aan? Dan is Blue Therapy Cream-in-Oil onmisbaar in jouw verzorgingsroutine. De voedende crème-textuur met herstellende suikers uit de zee verandert in olie zodra hij in aanraking komt met de huid, daardoor wordt hij veel beter opgenomen en herstelt de huid zich beter. Ook het testpanel had die ervaring: 93% geeft aan dat haar huid goed gehydrateerd is door de crème. Karin (52): “De huid is supergehydrateerd en voelt niet trekkerig aan.” Bijna 8 op de 10 vrouwen ervaart een gezicht dat gladder aanvoelt. Marjolein (39): “De crème geeft een mooie egale teint en verfrist de uitstraling.”

Fris & luchtig

Herkenbaar hoor, dat geren en gevlieg door huis, vroeg in de ochtend. Maar gelukkig hoeft dit geen invloed op je huidverzorgingsroutine te hebben. De luchtige Blue Therapy Accelerated Cream trekt namelijk supersnel in. Het geheime ingrediënt is Alaria esculenta oftewel eetbaar zeewier met helende eigenschappen. Antoinette (51) na vier weken testen: “Super! Mooi frisse teint.” Ruim 8 op de 10 vrouwen geeft aan dat de crème snel intrekt en dat haar huid goed gehydrateerd is. “Een heerlijke crème die doet wat hij beweert”, aldus Monique (46).

Buitenkans

UV-straling, luchtvervuiling… Externe factoren hebben grote invloed op de veroudering van onze huid. Ben je vaak buiten, dan is het wel zo verstandig om je huid tegen die factoren te beschermen. De rijke en romige Blue Therapy Multi Defender SPF 25 doet precies dat, dankzij een roodwier uit de Scandinavische wateren. Dit belangrijke ingrediënt heeft een groots effect. Joke (52): “Mijn huid ziet er zichtbaar beter uit.” Maar liefst 76% van de vrouwen geeft aan dat haar huid soepel aanvoelt door de crème. Linda (47): “De rimpels vervagen en door het inmasseren krijg je een gezonde huidskleur.” Touché!

*Gemiddelde van testresultaten Biotherm Blue Therapy: Red Algae Uplift, Cream-in-Oil, Accelerated en Multi-Defender SPF 25.