Een beetje waardering kost niets, maar levert veel goeds op

Wanneer heb jij voor het laatst je familie laten weten dat je ze zo waardeert? Libelle’s Jacklynn Gerritsen verraste haar moeder op haar werk met een groot boeket bloemen, omdat ze altijd klaarstaat voor haar en haar zus.

Je ouders, je broers en zussen of die lieve oom en tante. Ze zijn er altijd en misschien juist daarom vallen ze je niet meer altijd op. Maar als je er over nadenkt, is het heel bijzonder dat je met je nog altijd bij je ouders terecht kan. Voor alles. Dat je moeder wekelijks een dag oppast. En dat je zus elk jaar met liefde een supergezellig familieweekend organiseert. Je spreekt daar niet snel je waardering over uit, en dat mag je best wel eens doen. Van een beetje waardering – geven of krijgen – worden we allemaal gelukkiger. En het mooie is: het kost je niets, maar levert veel goeds op.

Waarderingsonderzoek

Uit het Nationaal Waarderingsonderzoek dat Nuon onlangs uitvoerde onder ruim duizend Nederlanders bleek dat bijna de helft van de ondervraagden weinig waardering van familieleden ervaart. Dat leidt tot allerlei negatieve gevoelens, zoals teleurstelling (50%), onzekerheid (35%), onverschilligheid (23%) en frustratie (21%). En dat terwijl 75% van de mensen wél vindt dat het de familiebanden versterkt. Bovendien krijgt 90% van de ondervraagden een goed gevoel door een compliment te geven. Opvallend: een compliment krijgen is ook niet makkelijk. Maar liefst 78% heeft daar moeite mee. Nuon voerde dit onderzoek uit omdat ze het belangrijk vinden dat klanten zich door hen gewaardeerd voelen. Want dat wil iedereen: als partner, als familielid, maar ook als klant van Nuon. Door goed naar elkaar te luisteren, begrijp je dat echte waardering niet vanzelfsprekend is. Kijk voor meer informatie op de website van Nuon.



