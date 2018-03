Waarom haarkleuren vanaf nu een pretje wordt

Grijze lokken, dof haar of gewoon niet blij met je eigen kleur: allemaal goede redenen om je haar te kleuren. Maar die scherpe ammoniakgeur! Gelukkig is dat met deze thuiskleuringen verleden tijd. Leden van het testpanel* testten deze thuiskleuring en gaven het gemiddeld een 8,3.

Advertorial

Formules voor verbeterde haarkwaliteit

De formules met pure oliën zijn het geheime wapen van de Garnier Olia kleuringen. Deze zorgen niet alleen voor een glanzende, intense kleur; ze verbeteren ook zichtbaar de kwaliteit van het haar. De 59 testers gaven aan dat hun haar zachter (92%) en gevoed aanvoelde (81%). Dat de thuiskleuring geen ammoniak bevat was een grote plus voor het testpanel. 98 procent was zeer te spreken over de geur. ‘Ruikt heerlijk en makkelijk aan te brengen’, Yvonne (44).

Ruikt naar bloemen

Garnier ontdekte hoe haarkleuringen ook het gewenste resultaat konden leveren zonder het gebruik van ammoniak. De formules met pure oliën zorgden daardoor naast een mooie, intense kleur dat de ervaring van het thuiskleuren ook kan zonder de sterke ammoniakgeur. Zo ruikt je badkamer tijdens de kleurbeurt niet naar ammoniak, maar heerlijk naar bloemen!

Dag grijs haar

Lekker ruiken is natuurlijk fijn, maar doet de kleuring verder ook wat deze belooft? Het panel was meer dan tevreden. De formules met pure oliën zorgen voor drie keer meer glans**. 95 procent van de testers gaven ook aan dat Garnier Olia haar gekleurde haar laat glanzen. En we zouden het bijna vergeten, maar welke kleur ook werd getest, het resultaat was een intense, mooi gekleurde haardos. Ja, ook bij grijs haar.

Er zijn maar liefst 18 Olia kleuren. Bekijk deze hier.

*Beoordeeld met een 8,3 onder 59 gebruikers door hettestpanel.nl – feb 2018.

**Instrumentele test.