Waarom je deze zomer naar Spanje moet

Van plan een last minute te boeken, maar weet je niet waarheen? Ga voor Spanje! De Spaanse costa’s zijn zonzeker en lekker dichtbij.

De Costa Brava en Costa Blanca ken je misschien wel, maar er zijn nog veel meer costa’s waar je deze zomer kunt flaneren. Wat wordt jouw nieuwe bestemming?

Costa Dorada

Letterlijke vertaling: de Gouden Kust. En dat is niet zo gek met ruim 216 kilometer aan strand. De costa begint ten noorden van Tarragona en loopt langs de bekende badplaats Salou. Breng ook eens een bezoekje aan Cambrils, de culinaire hoofdstad van de Costa Dorada.

Costa Blanca

De Costa Blanca vind je in het zuidoosten van Spanje tussen de dorpjes Denia en Pilar de la Horadada. Je telt er maar liefst 74 verschillende stranden. Door het milde klimaat, gemiddeld 18 graden, is het de perfecte vakantiebestemming voor jong en oud. En niet alleen in de zomer.

Costa Brava

Met zijn tweehonderd kilometer lange kuststrook langs de Middellandse Zee is de Costa Brava een populaire bestemming. Je vindt er veel mooie baaitjes en het water is er buitengewoon helder. Bekende badplaatsen zijn Blanes, Lloret de Mar en l’Estartit.

Costa de Amleria

Deze kuststrook ligt aan de zuidoostkust van Spanje, in Andalusië. Door de lage hoeveelheid neerslag per jaar en de witte en dunbevolkte dorpjes is dit dé vakantiebestemming voor degene die zin heeft in een rustige vakantie.

Costa del Sol

Tingelingeling! Deze Costa doet vast wel een belletje rinkelen. Málaga is de bekendste stad aan deze kuststrook en ook perfect voor een stedentrip. Of bezoek een van de andere badplaatsen aan de driehonderd kilometer lange kust, zoals Marbella, Nerja of Torremolinos.

Costa de la Luz

Deze costa dankt zijn naam aan het felle zonlicht dat weerkaatst op de witte zandstranden. De zon schijnt er namelijk zo’n 3000 uur per jaar. De kust loopt van Tarifa tot de grens van Portugal. Costa de la Luz is ook een geliefde vakantiebestemming van de Spanjaarden zelf.