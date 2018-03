Waarom je Noord-Cyprus gezien móet hebben

De natuur in Cyprus is ongelooflijk mooi en divers. Het zuidelijke – Griekse – deel is onder toeristen het bekendst, maar Libelle’s Bastiaan ging naar Noord-Cyprus, het Turkse deel. Het is er rustiger en meer ongerept.

Libelle samen met Corendon

Cultuur

Cyprus kent een geschiedenis van ruim 10.000 jaar. Het eiland is dan ook een waar openluchtmuseum. Talloze kerken, moskeeën, opgravingen en kastelen zijn open voor publiek. Bastiaan bezocht onder andere de St. Nicholas kathedraal, de Ayios Thyrsos kerk, de ruïnes van Salamis en het St. Barnabas klooster. Ook de hoofdstad Nicosia is een bezoek meer dan waard. Je dwaalt er door oude straatjes met Venetiaanse huizen, vindt er de Kyrenia stadspoort en het scheepswrak bij Kyrenia kasteel.

Natuur

Echte natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan het rotsachtige en groene berglandschap. Het Karpas schiereiland in het noordoosten is geschikt voor een ontspannen wandeling. Ook het Kyreniagebergte spreekt tot de verbeelding. Niet voor niets zou Julius Caesar het eiland cadeau hebben gedaan aan zijn geliefde Cleopatra.

Zonzeker

Noord-Cyprus is de ideale bestemming wanneer je wilt genieten van een strandvakantie, gecombineerd met cultuur en natuur. En dan te bedenken dat het eiland ook nog eens een van de meest zonzekere vakantiebestemmingen van Europa is.

Reis en verblijf

Bastiaan verbleef via Corendon in het vijfsterrenhotel Kaya Artemis, dat aan het witte zandstrand van Bafra ligt. Nadat je het eiland hebt ontdekt, kun je hier heerlijk ontspannen op de ruime zonneterrassen, in de wellness of tijdens een bezoekje aan de kapsalon. Daarnaast kun je er – na een bezoek aan het eigen aquapark, het casino of een van de vele winkeltjes – heerlijk dineren in diverse restaurants.

Hotel Kaya Artemis is via corendon.nl/cyprus al te boeken vanaf 499,- euro per persoon inclusief retourticket, transfer en verblijf op basis van ultra all-inclusive. Corendon vliegt van maart tot december twee keer per week naar de luchthaven op Noord-Cyprus.