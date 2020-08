Alles over de mooiste wandel- en fietsroutes in Luxemburg

Luxemburg mag dan wel klein zijn, er valt ontzettend veel te zien en te beleven. Betoverende bossen, kloven en watervallen, idyllische dorpjes en wijngaarden. Kortom: een paradijs voor wandel- en fietsliefhebbers.

Libelle samen met Visit Luxemburg

Op slechts vier uur rijden van Utrecht liggen de mooiste landschappen en maar liefst 5.000 kilometer aan wandelpaden en 600 kilometer aan fietspaden. Wij delen handige tips en de mooiste routes.

4x droomwandeling

Wijn- en natuurpad Palmberg-Ahn : deze Traumschleife (droomlus) langs de oever van de Moezel voert door wijngaarden, orchideeweiden, een uniek buxusbos en een ruige kloof.

: deze Traumschleife (droomlus) langs de oever van de Moezel voert door wijngaarden, orchideeweiden, een uniek buxusbos en een ruige kloof. Mullerthal Trail : Luxemburgs Klein Zwitserland, zo noemen ze deze regio ook wel. Dwaal langs imposante rotspartijen, watervallen en idyllische kasteelstadjes als Larochette.

: Luxemburgs Klein Zwitserland, zo noemen ze deze regio ook wel. Dwaal langs imposante rotspartijen, watervallen en idyllische kasteelstadjes als Larochette. Natuurreservaat Ellergronn : in de weidse bossen van dit voormalige mijnbouwgebied is de aarde roestig rood. Ook spectaculair: de verlaten hoogovens. Deze zijn deels toegankelijk voor publiek.

: in de weidse bossen van dit voormalige mijnbouwgebied is de aarde roestig rood. Ook spectaculair: de verlaten hoogovens. Deze zijn deels toegankelijk voor publiek. Wenzelroute: een prachtige route door Luxemburg Stad. Van de wereldse bovenstad naar het schilderachtige stadsdeel Grund, aan de voet van de vestingwerken. De wandelpromenade Corniche wordt ‘het mooiste balkon van Europa’ genoemd.

2x fietsen in het Guttland

Net buiten de hoofdstad ligt het Guttland, een regio vol charmante dorpjes met gerestaureerde boerderijen, imposante kastelen en betoverende landschappen. Twee populaire fietsroutes in deze regio zijn:

Dällchen West Tour (26km): deze gemoedelijke rondrit voert over kleine, heuvelachtige paden en rustige wegen door de Attertvallei met prachtige natuur en mooie bezienswaardigheden, zoals het kasteel van Useldingen.

(26km): deze gemoedelijke rondrit voert over kleine, heuvelachtige paden en rustige wegen door de Attertvallei met prachtige natuur en mooie bezienswaardigheden, zoals het kasteel van Useldingen. Jhangeli West Tour (11km): deze familievriendelijke fietstour loopt overal over open terrein met weids uitzicht op weilanden en bossen. Ook leuk: het museum van oude ambachten en de brasserie in de molen van Beckerich.

Over de grens

Ook de meerdaagse fietstrip over het Vennbahn-fietspad is een aanrader. Deze gaat over een van de langste fietspaden langs voormalige spoorlijnen in Europa en doet drie landen aan: Duitsland, België en Luxemburg. De 125 km lange tocht is voor iedereen geschikt. Onderweg kom je langs historische dorpjes, indrukwekkende ruïnes en prachtige landschappen. De fietsreis start in het Duitse Aken en eindigt in Troisvierges, in de Luxemburgse Ardennen.

Tour-de-luxe

Sinds kort is het mogelijk om bagage gratis van hotel naar hotel te laten vervoeren. Ideaal om Luxemburg in fietsetappes te ontdekken of van camping naar camping te hiken (veel campings liggen op adembenemende plekken). Kijk op movewecarry.lu voor meer informatie.

Gratis ov

Het openbaar vervoer is in heel Luxemburg gratis en leent zich ook perfect om een route van het ene naar het andere station fietsend of wandelen af te leggen. Dat maakt het extra leuk om in plaats van een rondreis gewoon een mooie plaats te prikken om naartoe te lopen of fietsen. Eet en drink daar wat en pak vervolgens relaxed én voor niks de bus of trein terug. De fietsroute van Pétange naar Wasserbillig gaat van west naar oost Luxemburg en langs Luxemburg stad, een mooie dagroute van zo’n 60 kilometer waarbij je altijd nog op de trein kunt springen! Er zijn ook genoeg kortere mooie routes.

Lekker eten & slapen

Luxemburg heeft mooie lunchadressen. Geniet er bijvoorbeeld van specialiteiten als Judd mat Gaardebounen (varkenshals met tuinbonen) of Friture de la Moselle (gefrituurde visjes). En wie op zoek is naar fietsvriendelijke hotels, pensions, jeugdherbergen en particuliere accomodaties doet er goed aan op bedandbike.lu te kijken. Als je op fietsroute zoekt, krijg je alle accomodaties langs de route.

Beeld: T. Jutzler, A.Schösser, Vennbahn_eu