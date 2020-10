Belangrijke weetjes over bossen in Nederland (én 3 bijzondere wandelingen)

Het bos is prachtig in elk seizoen. Ook nu in de herfst zijn al die gekleurde bladeren een prachtig gezicht. Maar dat doet Moeder Natuur natuurlijk niet in haar eentje. Boswachter Siard deelt een aantal interessante weetjes over onze bossen en vertelt welke bijzondere bossen de afgelopen jaren zijn aangepland.

Bomen van eigen bodem zijn extra belangrijk

Siard: “Een mooi, biodivers bos bestaat uit veel inheemse boomsoorten. Dat zijn bomen die van oorsprong in Nederland voorkomen, zoals de beuk, veldesdoorn, fladderiep en zoete kers. Op deze bomen leven tot wel 40 keer meer verschillende soorten insecten. Meer insecten is goed nieuws: deze kleine diertjes spelen een hoofdrol in de kringloop van het leven.”

Hoe meer verschillende soorten, hoe beter

“Nederland heeft veel productiebossen. Daar staan vaak veel bomen van één soort en leeftijd. Door op deze plekken verschillende boomsoorten te planten, wordt het bos robuuster en (bio)diverser.”

Een inheemse boom is een soort mini-natuurgebied

“Een inheemse boom is een soort natuurgebied in het klein: goed voor insecten, paddestoelen, vogels en zoogdieren als eekhoorns. Door deze boomsoorten te planten, helpen we de natuur dus dubbel!”

Niet alleen bossen zijn belangrijk voor de biodiversiteit

“Het Nederlandse landschap is uniek omdat het zo divers is. Van bossen tot heidevelden, van kust tot heuvels. Dit is niet alleen mooi, maar ook heel belangrijk. Overal leven weer andere plant- en diersoorten.”

Nieuwe bossen planten blijft belangrijk

“Het aantal planten en dieren in ons land neemt elk jaar af. Als plant- of diersoorten verdwijnen, heeft dat invloed op de rest. Bomen spelen een grote rol in de biodiversiteit, dus de aanleg van nieuwe bossen blijft belangrijk. Dit najaar legt Natuurmonumenten een robuust en biodivers bos aan in Weert. Vol bloeiende en vruchtdragende soorten, wilde bomen en struiken. Goed voor insecten en vogels!”

3x bijzondere wandeling

“Samen met duizenden natuurliefhebbers heeft Natuurmonumenten de afgelopen jaren prachtige bossen aangelegd. Ze zitten al vol leven, dus ga er zeker eens kijken!”

Bos met een hart : “In 2008 werd in Flevoland het Klimaatbos geplant, met in het midden een groot hart en daaromheen de contouren van Nederland. 6.000 mensen plantten 60.000 bomen en struiken. Nu staat er een echt bos, zitter er ijsvogels langs de waterkanten en zijn reeën en bevers vaste bewoners geworden.”

Bekijk hier de wandelroute van 4.11 km.

Bekijk hier de wandelroute van 8.3 km.

Bekijk de wandelroute van 11 km over het landgoed en door het Parkbos.



Het Klimaatbos en Parkbos de Haar

Ga voor groei, plant een boom!

Bomen zijn een bron van leven, ze vormen een zeer belangrijke schakel in de biodiversiteit. Vandaar dat Natuurmonumenten de komende maanden vele duizenden bomen gaat planten, verspreid door heel Nederland.

Heb jij nog een plekje over in de tuin? Plant dan ook een boom! Het najaar is daar het perfecte seizoen voor.

Fotografie: Natuurmonumenten – Geurt Besselink, Ronald Messemaker, Stefan Claessens