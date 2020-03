Zo herken je wat voor huidtype je hebt en welke verzorging daarbij hoort

Een perzikzacht huidje zonder oneffenheden, dat willen we allemaal wel. Helaas is lang niet iedereen hiermee gezegend. Maar als je weet welk huidtype je hebt, kun je gemakkelijker de verzorging kiezen die daarbij past.

Dat voorkomt niet alleen een geïrriteerde huid, maar ook badkamerkastjes vol ongebruikte producten én een lege portemonnee. We zetten de verschillende huidtypes op een rij en tippen een huidtest waarmee je gemakkelijk acherhaalt wat jouw huidtype is.

1. Normale huid

De geluksvogels onder ons hebben een huid die perfect in balans is en er daardoor soepel en glad uitziet. Zijn jouw poriën niet of nauwelijks zichtbaar, is de doorbloeding goed en heeft je gezicht heeft een egale teint zonder roodheid? En zijn er geen problemen zoals irritaties en onzuiverheden voel- of zichtbaar? Dan ben je gezegend met een normale huid. De barrière van de huid is niet of nauwelijks aangetast, waardoor deze voldoende weerstand kan bieden tegen prikkels van buitenaf.

2. Vochtarme huid

Voelt je huid vaak ruw en trekkerig aan? En zijn er droogtelijntjes en glans zichtbaar? Dan heb je waarschijnlijk een vochtarme huid. Je kunt ook – net als met een vette huid – last hebben van onzuiverheden. Een vochtarme huid heeft namelijk een tekort aan vocht, niet aan huidvetten zoals talg.

3. Zeer droge huid

Zoals de naam al aangeeft, ziet deze huid er droog uit. Denk aan schilferige plekjes, kloofjes en droogte rimpels. De huid voelt vaak onaangenaam aan door jeuk of een trekkerig gevoel. Het gezicht kan ook een grauwe teint hebben. Doordat de huidbarrière beschadigd is en het aantal vetten in de huid is afgenomen, verliest de huid te veel vocht.

4. Onzuivere en vette huid

Als je regelmatig last hebt van puistjes, mee-eters en grove poriën, heb je waarschijnlijk een onzuivere en vette huid. De onzuiverheden zijn vooral te vinden op je voorhoofd, neus en kin: de T-zone. Maar ze kunnen ook op je wangen, hals, schouders, decolleté en rug voorkomen. Door een hogere productie van talg gaat het hele gezicht, of een gedeelte hiervan, glimmen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals schommelingen in de hormoonhuishouding, bacteriën, een verstoorde celvernieuwing of verkeerde verzorgingsproducten.

5. Gecombineerde huid

Dit huidtype is uit belans, waardoor je eigenlijk twee verschillende huidtypes hebt. De wangen zijn vaak droog, terwijl de T-zone juist vetter aanvoelt. De poriën op de T-zone zijn groter, terwijl de poriën op de wangen verfijnd zijn. Ook kun je last hebben van mee-eters en gaat de T-zone gedurende de dag meer glimmen. Een gecombineerde huid kan het gevolg zijn van te agressieve verzorgingsproducten, maar is vaak ook erfelijk bepaald.

6. Overgevoelige huid

Als je huid erg snel reageert op prikkels van buitenaf, zoals een weersverandering, een verandering in je huidverzorgingsroutine of de combinatie van verzorgingsproducten, heb je last van een overgevoelige huid. De huidbarrière functioneert minder goed of herstelt minder snel dan bij een normale huid. Hierdoor ontstaat snel een rode, geïrriteerde, prikkende huid of een trekkerig gevoel.

Altijd belangrijk

Welk huidtype je ook hebt, het is altijd belangrijk om voldoende te drinken en zo je vochtbalans op pijl te houden. Bescherm je huid ook dagelijks tegen UV-stralen door een zonnebeschermingsfactor te gebruiken, dit voorkomt dat je huid vroegtijdig veroudert.

