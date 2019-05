Win een jaar lang rijden in de Libelle Space Star

Lekker eropuit met de limited edition Libelle Space Star! De auto is nu te koop én op de Libelle Zomerweek kunt je een jaar lang gratis rijden winnen!

Libelle samen met Mitsubishi

Deel & win

Loop op de Zomerweek zeker ook even langs de fotowand met de Libelle Space Star. Want hier maak je samen een te gekke, zomerse foto met de auto. Like en volg Libelle en Mitsubishi Motors Nederland op Facebook of Instagram, deel de foto met de hashtag #Libellespacestar, zorg ervoor dat je profiel openbaar is en maak kans op een jaar lang private lease rijden in de Libelle Space Star t.w.v. € 249,- per maand!*

Van 23 t/m 29 mei wordt het leukste feestje van het jaar gevierd op het Almeerderstrand: de Libelle Zomerweek!

En dan komen al deze extra’s er ook nog bij (t.w.v. ruim € 1000,-)

– Achteruitrijcamera

– Kledinghanger achter de hoofdsteun

– 4-delige luxe mattenset Elegance met Libelle-logo

– Stijlvolle stootlijsten met Libelle-logo

– Middenarmsteun met bekerhouder

– Led-interieurverlichting

– Instaplijsten bij de voor- en achterportieren

– Het middenconsole en de luchtroosters zijn uitgevoerd in stijlvol piano-black

Kijk voor meer informatie of een proefrit op: mitsubishi-motors.nl/libelle-space-star.

*Alle autokosten zijn gedekt, alleen wassen en tanken regel je zelf. Alle actievoorwaarden staan op mitsubishi-motors.nl/libelle-space-star.