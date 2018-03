Humor, liefde en romantiek: de nieuwe feelgood film De Matchmaker heeft het allemaal. Wij mogen 5x 2 kaartjes weggeven voor de première op 18 april, waar ook hoofdrolspelers Benja Bruining en Ariane Schluter aanwezig zullen zijn.

Libelle samen met De Matchmaker

Doe mee via onderstaand winformulier en maak kans op twee kaartjes, zodat je de film als een van de allereerste kunt bekijken én de sterrencast in het echt op de rode loper kunt zien. Ook krijg je een hapje en een drankje en na afloop een Libelle goodiebag.

De Matchmaker

Levensgenieter Chris (Benja Bruijning) reist als fotograaf de hele wereld over. Wanneer de bodem van zijn bankrekening in zicht komt en werk uitblijft, keert hij noodgedwongen terug naar zijn moeder Marja (Ariane Schluter). Chris krijgt een nieuwe opdracht, hij mag een promotiefilmpje maken voor een datingsite. Stiekem maakt Chris een filmpje van zijn moeder Marja, en post deze online. De reacties stromen binnen. Marja durft het datingavontuur aan te gaan. En zo belanden ze in allerlei gekke situaties, die moeder en zoon dichter tot elkaar brengen.

Bekende acteurs als Kasper van Kooten, Georgina Verbaan, Eva van de Wijdeven en Loes Luca spelen ook in deze film!

