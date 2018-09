Winnen: een lingerieworkshop

Heb je altijd al willen weten welke bh het beste bij jouw figuur past en heb je behoefte aan persoonlijk advies? Doe dan mee en geef je samen met je vriendin, (schoon)zus, buurvrouw of dochter op voor de exclusieve lingerieworkshop van Triumph.

Libelle samen met Triumph Amourette

Een goede bh uitkiezen is voor de meeste vrouwen nog niet zo makkelijk. Want hoe bepaal je de cupmaat en de borstomvang? Welke bh is geschikt voor welk lichaamstype? En welke stof is het meest geschikt voor een bh? Ook het uitkiezen van de juiste kleur bh blijkt niet altijd een eenvoudige klus.

Alles over de perfecte bh

Op donderdag 4 oktober 2018 organiseren Libelle en Triumph ter ere van de nieuwe herfst- en wintercollectie van Triumph een superleuke lingerieworkshop. Tijdens de workshop van 45 minuten krijg je van de moderedacteur van Libelle en de Fit-expert van Triumph alles te weten over het kopen, dragen en het onderhoud van de perfecte bh.

Uiteraard krijg je ook persoonlijk advies welke bh voor jouw figuur het meest geschikt is. Na afloop van de workshop is er gelegenheid om de winkel te bezoeken en ook daar door de experts van Triumph geholpen te worden. Zij laten je graag een sneak peak van de nieuwste collectie zien en vertellen je alles over de nieuwe seizoenskleuren en verschillende modellen. De workshop wordt natuurlijk afgesloten met een fijne goodiebag waarin sowieso een kortingsbon zit waarmee je 20% korting krijgt op de lingerie.

Doe mee!

– Wanneer: donderdag 4 oktober om of 16.00 uur en/of 17.00 uur

– Waar: in de prachtige Triumph-winkel in de Kalverstraat 43 in Amsterdam

– Let op: er is plek voor 30 dames per workshop, dus doe snel mee want vol = vol!

Meedoen kan t/m 28 september 2018. Wanneer jij bent uitgekozen om deze workshop te volgen ontvang je van Libelle een bevestiging.