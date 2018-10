Disney komt weer met een magische klassieker op de proppen. De verfilming van het geliefde negentiende eeuwse ballet The Nutcracker, ofwel De Notenkraker, draait vanaf 1 november in de bioscopen. Speciaal voor Libelle lezeressen organiseren we samen met Disney een exclusieve voorpremière van de film in 3D.

Libelle samen met Disney

Doe mee via onderstaand winformulier en maak kans op 100 x 2 kaartjes. Ook krijg je drinken en popcorn voor tijdens de film en na afloop een Libelle-goodiebag.

The Nutcracker and The Four Realms

In de film komt Clara (Mackenzie Foy) terecht in een mysterieuze wereld: het Land van Sneeuwvlokken, het Land van Bloemen en het land van Zoet. Hier moet ze het onheilspellende Vierde Koninkrijk trotseren, met de heersende tiran Mother Ginger (Helen Mirren), om de harmonie terug te brengen. Morgan Freeman speelt de rol van Clara’s peetvader en Keira Knightley heeft een hoofdrol als Sugar Plum Fairy. Deze spannende én schitterend gemaakte 3D film wil je zien!

Aanmelden

De voorpremière is op woensdagavond 31 oktober vanaf 19:00, de film duurt van 19:30 tot 21:15 uur. Locatie: Kinepolis, Jaarbeurs Utrecht. Meld je aan via onderstaand formulier. Let op: deze film is in 3D.

*Graag alleen aanmelden als je écht aanwezig kunt zijn. De winnaars ontvangen op 23 oktober per e-mail bericht.