Met de winter in het vooruitzicht wordt het ook weer tijd om na te denken over de wintersportlocatie van dit jaar. Wij zetten acht topbestemmingen op een rijtje, voor een gemoedelijke vakantie met de hele familie óf juist een korte skitrip.

Libelle met het Oostenrijks Toeristenbureau

Met de hele familie op wintersport is geweldig, maar niet iedereen wil de hele dag op de piste staan. In deze vijf regio’s is nog veel meer te beleven.

1. Oost-Tirol

De zonnigste regio van Oostenrijk, dus hier kun je ook prima wat uurtjes doorbrengen op het terras. Na Wenen heeft Oost-Tirol de hoogste dichtheid aan Gault-Millau restaurants (net als Michelin brengt Gault-Millau elk jaar een lijst met toprestaurants uit) en je kan ook heerlijk wandelen in deze regio.

157km piste. Afstand vanaf NL: 1.000km

2. Karinthië

Hier kun je niet alleen uitgebreid skiën, snowboarden en wandelen. Iedereen die ook ’s winters in de Karinthische meren wil plonzen, kan terecht in de verwarmde meerbaden van de hotels aan de Millstätter See, Wörthersee en Turracher See. En vergeet vooral niet de Karinthische badhuizen in Millstatt en Pörtschach, waar je ook ’s winters kunt genieten van meren-wellness in combinatie met adembenemende uitzichten.

900km piste. Afstand vanaf NL: 1.100km

3. Kleinwalsertal, Vorarlberg

Dit skigebied ligt in zowel Duitsland als Oostenrijk. Met de 2-landen skipas geniet je hier van 130km aan sneeuwzekere pistes, met hoogtes tot aan 2.200 meter. De auto kun je laten staan, want de gratis Walserbus brengt je snel en comfortabel naar de verschillende skigebieden. Benieuwd hoe het ervoor staat met je gezondheid? Hier wordt een speciale controle van je conditie en gezondheidstoestand aangeboden en op basis daarvan een individueel bewegingsprogramma samengesteld.

130km piste. Afstand vanaf NL: 806km

4. Tiroler Zugspitz Arena

De skigebieden zijn hier klein maar fijn, ideaal voor gezinnen. De meeste pistes zijn makkelijk te bereiken, want ze beginnen direct in het centrum van de dorpjes. ’s Avonds is er een afwisselend en actief après-ski programma waar je bijvoorbeeld kunt rodelen en er worden huttenavonden en skishows georganiseerd.

142km piste. Afstand vanaf NL: 824km

5. Brandnertal & Klostertal, Vorarlberg

Ook hier beleef je niet alleen avonturen óp de piste, maar ook ernaast. Denk bijvoorbeeld aan een rodelsafari, roetsjen op een husky-slee of een sneeuwschoenwandeling. Ben je op zoek naar een authentieke wintersportbestemming, weg van de massa? Dan zijn de dorpen Brand, Bürserberg, Bürs, Braz, Dalaas/Wald am Arlberg en Klösterle zeker de moeite waard.

Brandnertal 64km piste, Klostertal 36km piste. Afstand vanaf NL: 840km

Korte skitrip

Voor een lang weekend of midweekje wintersporten met vrienden of collega’s, zijn onderstaande drie regio’s ideaal.

1. Innsbruck

Wie ’s ochtends om 7 uur vertrekt vanaf Schiphol, staat om 10 uur al op de lange latten. Want vanaf de luchthavens in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven vlieg je binnen anderhalf uur naar de hoofdstad van de Alpen. In de omgeving van Innsbruck liggen maar liefst 9 skigebieden van Olympia SkiWorld. Met één pas heb je toegang tot 90 liften en 300 pistekilometers.

260km piste. Afstand vanaf NL: 900km, directe vlucht met Transavia

2. Sankt Johann in Salzburg

Het mag dan niet zo groot zijn; nergens vind je zoveel sterrenhotels als hier. En best bijzonder: je kan er ook uitgebreid shoppen. Het skigebied Snow Space Salzburg bestaat uit 120km perfect geprepareerde piste, inclusief snelheid en spannende afdalingen maar ook mogelijkheid om het wat rustiger aan te doen. Door de goede bereikbaarheid is het de perfecte uitvalsbasis voor uitstapjes naar Salzburg.

120km piste. Afstand vanaf NL: 985km. Luchthaven: Salzburg

3. Zell am See-Kaprun

Vlieg op Salzburg en rijd met de auto of trein in maximaal anderhalf uur naar het centrum van Zell am See. Je vindt er drie skigebieden tussen een gletsjer, bergen en een meer, en dat allemaal in één regio. Naast de verse sneeuw en het eten in de gezellige berghutten, kun je ook heerlijk ontspannen in de Tauern Spa met maar liefst 13 sauna’s.

138km piste. Afstand vanaf NL: 960km. Luchthaven: Salzburg