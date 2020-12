In de reeks “Een midweek met…” verblijven Libelle lezeressen met een mooi of bijzonder verhaal een midweek bij Center Parcs. In deze laatste aflevering het verhaal van de vriendinnen Yvonne en Jolanda die er altijd voor elkaar zijn. Ook tijdens de moeilijke momenten in het leven. Vriendschap door dik en dun.

Libelle samen met Center Parcs

Yvonne en Jolanda hebben elkaar vijftien jaar geleden leren kennen op het werk en zijn sindsdien vriendinnen voor het leven. Toen Jolanda zo’n zeven jaar geleden niet lekker in haar vel zat was het Yvonne die haar meenam om een paar dagen samen te ontspannen. En dat hebben ze er al die jaren ingehouden. Samen op pad om te genieten, lol te maken en tot rust te komen. En waar kan dat nu beter tijdens een midweek Center Parcs?

Samen uitwaaien aan de Zeeuwse kust

Het is goed toeven in Port Zélande, op de grens tussen Zuid-Holland en Zeeland. In de winter is het park omgetoverd tot een sfeervol lichtjesfestijn. Neem deel aan een van de vele winteractiviteiten en kom na een gezellige dag samen tot rust in je cottage met open haard en sauna. Vanuit de cottage loop je zó de voordeur uit naar het Grevelingenmeer, en zó de achterdeur uit naar het Noordzeestrand. Watersporters en strandliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Aan de zeekant is het heerlijk wandelen over het honderden meters brede strand en geweldig fietsen door het duingebied.

Yvonne: “Ik vind een park zoals Port Zélande fijn, omdat alles zo lekker ruim is opgezet en je alle kanten op kunt. Het hoogtepunt was toch wel de boottocht en het zeehonden spotten. Wij hebben een super midweek gehad!”

Maar is er nog veel meer te doen: verken de omgeving en ontdek het gezellige Ouddorp, waarvan de geschiedenis eeuwen teruggaat. Of wat dacht je van Zierikzee, Middelburg, het Watersnoodmuseum of Deltapark Neeltje Jans? Hier kom je alles te weten over de strijd tegen het water. En ’s avonds lekker ontspannen bij de open haard in je cottage. Genoeg te beleven dus.

Speciaal voor Libelle lezeressen

