Toen Maan in 2016 meedeed aan het zesde seizoen van The Voice of Holland, had ze nooit verwacht dat ze de talentenjacht ook daadwerkelijk zou winnen.

Libelle met Mitsubishi

Na het winnen van The Voice kwam het leven van Maan – die toen nog maar 18 jaar was en nog op de middelbare school zat – naar eigen zeggen in een stroomversnelling terecht. “Ik besefte niet echt wat er allemaal gebeurde, en nu nog steeds soms niet.”

Guilty pleasures

Inmiddels treed ze zo’n vijf keer per week op door het hele land. Naast een platencontract won ze met haar deelname ook meteen een Mitsubishi. Daarmee rijdt ze van optreden naar optreden. In het winterse Noorwegen vertelt Maan aan Bastiaan van Schaik hoe haar leven de afgelopen jaren verandert is en naar welke guilty pleasures ze onderweg allemaal luistert.