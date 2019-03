Terwijl je dit bericht leest, is de kans groot dat je op een bureaustoel zit. Of thuis op de bank of in de trein. We zitten gemiddeld ruim 8,5 uur per dag en dat is niet goed voor onze gezondheid. Hoeveel uur per dag breng jij zittend door? Doe de Zitcheck en krijg tips om vaker op te staan.

Libelle samen met Zilveren Kruis

Langdurig zitten is ongezond en kan leiden tot bijvoorbeeld en diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Dit komt omdat je tijdens het zitten je beenspieren niet gebruikt. Hierdoor wordt het suiker en vet in je bloed minder goed opgenomen in je cellen. Dat is niet goed voor je stofwisseling en je gezondheid.

Jongeren zitten nóg langer: 10 uur per dag!

Sta eens wat vaker op!

Ben jij je ervan bewust hoeveel uur per dag je zittend doorbrengt? Doe de Zitcheck van Zilveren Kruis en binnen anderhalve minuut weet je het.

Kom in beweging

Helaas maak je een dag zitten niet goed met een avondje sporten, maar er zijn gelukkig genoeg mogelijkheden om tussendoor wat vaker op te staan. Wij geven je 3 tips die gemakkelijk toe te passen zijn:

Belletje doen? Maak een korte wandeling. Wandelen verbetert je humeur (al na 12 minuten) en je geheugen. Vuilnisdag? Loop een extra rondje door de straat als je het vuil buiten zet. Wist je dat je daarmee ook de veiligheid in je wijk verhoogt? Hoe meer er gewandeld wordt, hoe veiliger de buurt! Even wachten? Train je kuiten: ga langzaam op je tenen staan. Even vasthouden en dan weer terug. Doe dit 5-10 keer.

Wil je nog meer tips om minder te zitten en vaker op te staan? Doe de Zitcheck en ontvang via WhatsApp 7 dagen lang handige tips van sta-op-coach Thierry Petit.