Heerlijk zachte materialen, keuze uit drie verschillende rugleuningen én drie verschillende pootjes en onderstellen: dat is de nieuwe Libelle Stoel!

Libelle met Prominent

Hoe is de ultieme Libelle stoel tot stand gekomen? Dit ging natuurlijk niet over een nacht ijs. Samen met Prominent hebben we in kaart gebracht waar de Libelle stoel aan moest voldoen. De stoel moet natuurlijk heerlijk comfortabel zitten en je moet er echt in weg kunnen kruipen. Verder hebben we gezocht naar een fijne, zachte stof in mooie pasteltinten die makkelijk in het interieur te matchen zijn.

Hoofdredacteur Hilmar Mulder: “De ideale stoel om even een momentje voor jezelf te hebben”

Het eindresultaat is een echte Libelle stoel. De Libelle stoel is verkrijgbaar in vijf prachtige kleuren: o.a. donkergrijs, lichtroze en donkerroze. Het design is helemaal van nu. Kwestie van mixen en matchen voor die nieuwe favoriete stoel.

Kom proefzitten

Wil je zelf ervaren hoe lekker de nieuwe stoel zit? Kom dan naar de Prominentstand (nr. 3092) op de Libelle Zomerweek van 21 t/m 27 mei of bezoek vanaf 21 mei een van de 42 Prominent-winkels.

Prominent, dé zitspecialist van Nederland, bewijst dat comfort en design prima samengaan. Voor alle stoelen en banken gaat Prominent voor een optimale balans tussen comfort, design en vakmanschap. Prominent maakt van elke gewone dag een speciale dag.