Zomerspecials: 3 of 4 dagen genieten in een fijn 3- of 4-sterrenhotel

De natuur op de Veluwe, de bossen in de Achterhoek, de waterrijke Biesbosch, de heuvels in Zuid-Limburg en België, de ‘duizend bergen’ in het Sauerland… In ons eigen land en niet ver over de grens valt zoveel moois te ontdekken! En met deze speciale Zomerspecials wordt dat nog eens extra genieten.

Libelle samen met Voordeeluitjes.nl

Drie of vier dagen heerlijk én voordelig ontspannen in een fijn 3- of 4-sterrenhotel op een schitterende locatie, inclusief een zomers welkomstdrankje, een diner om van te smullen en nog veel meer extra’s.

3-daags Zomerspecial arrangement

• welkomstdrankje

• 2x overnachten

• 2x uitgebreid ontbijt

• 1x diner

Vanaf € 89,- p.p. Aankomst is mogelijk t/m september 2020.

4-daags Zomerspecial arrangement

• welkomstdrankje

• 3x overnachten

• 3x uitgebreid ontbijt

• 1x diner

Vanaf € 115,- p.p. Aankomst is mogelijk t/m september 2020.

Bekijk hier de leukste aanbiedingen in o.a. Nederland en Duitsland.