Deze zomer naar Ibiza? Dit zijn de tips van Libelle’s hoofdredacteur Hilmar

Of je nu tot in de late uurtjes wilt dansen met je vriendinnen, wilt relaxen op het strand met je gezin of de natuur in wilt trekken met je geliefde. Ibiza is voor iedereen. In het zuiden vind je de beste clubs en hipste winkels en reis je naar het noorden dan stuit je op gemoedelijke restaurantjes in afgelegen dorpjes en idyllische baaitjes. Hoofdredacteur Hilmar bezocht het veelzijdige eiland om zich onder te dompelen in Ibiza-sferen.

Libelle samen met Corendon

Luieren op het strand

Elke dag een andere baai ontdekken? Ibiza telt talloze stranden, dus huur een auto of scooter en bezoek bijvoorbeeld het strand bij Es Vedra. Je hebt hier een prachtig uitzicht op de magische rots. Of ga naar de baaitjes van Cale Comte en het rode rots strand van Sa Caleta. Strijk er neer op één van de vele ligbedjes die op je wachten en genieten maar.

Struinen over hippiemarkten

Boek maar vast extra kilo’s bagage bij, want met lege handen naar huis gaan is onmogelijk. Op de hippiemarkten van Es Canar en Las Dalias vind je de leukste souvenirs en kleding in de typisch Ibiza stijl. Ondanks de drukte hangt er nog steeds een relaxte sfeer met livemuziek en eettentjes. Verspreid over het eiland vind je unieke boetiekjes, net als in Ibiza-stad. Hoofdredacteur Hilmar: “Ga je naar Ibiza-stad, geniet dan na het winkelen van de lokale paella. Die is super!”.

Fantastisch uitzicht

Per fiets de natuur ontdekken – je kunt een elektrische fiets huren bij het hotel – is een aanrader op Ibiza. Maar lopend kan natuurlijk ook. Wandel- en fietspaden brengen je naar punten waar je uitkijkt over schilderachtige baaitjes. En wist je dat Ibiza bekend staat om de prachtige zonsondergangen? Ook kun je een uitstapje maken naar het nabijgelegen Formentera. Je vindt hier onder andere een vuurtoren, zoutvelden en mooie uitgestrekte stranden.

Luxe verblijf

Hilmar verbleef via Corendon in het Marble Stella Maris resort. Je geniet hier van een hoge standaard aan service en comfort, want Corendon heeft zijn jarenlange hotelervaring gebruikt om een eigen exclusieve hotelketen op te zetten. Het ruim opgezette viersterrenresort ligt op een met pijnbomen begroeide heuvel en wordt omgeven door een mediterrane tuin van maar liefst 60.000 vierkante meter. Het levendige centrum van San Antonio ligt op een steenworp afstand en de zandstranden van de baaien Cala Gracio en Cala Gracioneta zijn ook slechts 500 meter lopen. Deze reis is bij Corendon al te boeken vanaf 399 euro per persoon. Dit is inclusief retourvlucht, transfer en verblijf in Marble Stella Maris op basis van all inclusive.