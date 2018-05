Zon- en strandliefhebbers opgelet: dit zijn Nicolette’s tips voor de Algarve

Een schitterende kust, indrukwekkende rotspartijen en fotogenieke baaitjes: de Algarve is niet voor niets populair bij zonliefhebbers. Nicolette ging erheen voor Libelle op reis en bezocht niet alleen de bijzondere stranden, maar ook omliggende plaatsjes die nog het authentieke Portugal ademen.

Libelle met Corendon

Vissersstad Albufeira

Albufeira is een van de belangrijkste en bekendste steden van de Algarve. Het prachtige weer en de mooie ligging trekken veel vakantiegangers, maar ook de geschiedenis is interessant. In de prehistorie was het al een vissershaven. Onder de Romeinen draaide de economie op landbouw. De Romeinen bouwden er bruggen, wegen en aquaducten waarvan nu nog steeds resten te zien zijn.

Goed klimaat

De regio heeft meer dan 3000 zonuren per jaar, de ideale bestemming voor zonliefhebbers dus. In de zomer is het rond de 30 graden, maar door de lage luchtvochtigheid is het ook dan goed uit de houden. Door de zachte winters en de vele zonuren is Albufeira ook onder overwinteraars erg populair.

Mooiste strand ter wereld

Strandliefhebbers komen in de Algarve volop aan hun trekken. De bijzondere kustlijn met indrukwekkende kliffen gaat nooit vervelen. Het prachtige goudgele strand van Praia da Marinha staat bekend als een van de mooiste ter wereld. Je kunt het bereiken met een kleine trap die tussen de rotsen naar beneden loopt. Doordat het strand beschut is door de rotsen, is het water kalm en helder. Perfect om te snorkelen!

Verblijf

Nicolette verbleef via Corendon in Albufeira in hotel Cheerfulway Balaia Plaza. Een heerlijk 4-sterrenresort met een perfecte ligging voor zowel het strand als het gezellige stadsleven. Er zijn twee stranden op loopafstand en in nog geen 15 minuten sta je op de Strip. Een achtdaagse vakantie naar dit hotel boek je bij Corendon vanaf 299 euro per persoon. Daarna verbleef ze in het viersterren Alpinus Hotel Algarve, gelegen aan de rand van Albufeira in de rustige wijk Falesia. Het hotel is omringt door prachtige tuinen met pijnbomen en ook hier is een mooi zandstrand in de buurt. Je boekt deze reis via Corendon al vanaf 319 euro. Dit is inclusief retourvlucht, transfer en verblijf op basis van all inclusive.