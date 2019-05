Kom maar op met die zomer: dit zijn de zonnebrillentrends van 2019

De zomer is in aantocht, want de zon laat zich steeds vaker zien. Dit is het perfecte moment om jezelf te trakteren op een nieuwe zonnebril. Wij hebben de zonnebrillentrends voor deze zomer voor je op een rijtje gezet.

Libelle samen met Charlie Temple

Trend 1 – Bonte zonnebrillen

Dit jaar kan je helemaal los gaan met gekleurde zonnebrillen. Je valt goed op en tegelijkertijd zie je het leven door een roze bril. Of door een blauwe, of paarse of groene. Maak het zo bont als je zelf wil. Met zo’n vrolijke kleurrijke zonnebril kan je ook meer kleur en afwisseling aan je outfit geven.



Barron (kleur Marzipan Tortoise) vanaf € 29,00 Bekijk Clark (kleur Yves Klein Blue) vanaf € 25,00 Bekijk Sam (kleur Azure Fades Havana) vanaf € 25,00 Bekijk

Trend 2 – Cateye zonnebrillen

De cateye zonnebril is sinds de jaren ’50 en ’60 weer terug van weggeweest. Doordat de bril opwaartse hoeken heeft, lijkt de cateye op kattenogen, vandaar de naam. Ideaal voor mensen met een smal voorhoofd. Scoor ‘m met een leuk printje, in super felle kleuren, of gewoon in klassiek zwart. Het geeft iedere outfit net dat beetje extra’s. Een echte (cat)eyecatcher!



Florence (kleur Italian Black) vanaf € 38,00 Bekijk Mickey (kleur Purple Rain) vanaf € 25,00 Bekijk The Jane (kleur Moss Green Crystal) vanaf € 38,00 Bekijk

Trend 3 – Grote zonnebrillen

Hoe groter, hoe beter. Grote zonnebrillen bedekken je ogen en beschermen ze op die manier beter tegen UV-straling. De grote zonnebril zorgt voor een stoere en moderne look. En nog een voordeel van een oversized zonnebril: je kunt er lekker achter verschuilen en dus stiekem mensen gluren vanaf het terras.



Charlie (kleur Tortoise and Ruby Red) vanaf € 29,00 Bekijk Goose (kleur Matt Admiral Titanium) vanaf € 50,00 Bekijk Paxton (kleur Blond Tortoise) vanaf € 38,00 Bekijk

Elke dag een andere bril

Charlie Temple is een online brillenwinkel met hoogwaardige acetaat (zonne)brillen vanaf € 25,- inclusief glazen op sterkte. Een multifocale bril koop je hier al voor €45,-. Charlie Temple vindt dat het kopen van een bril leuk en makkelijk moet zijn en dat iedereen een bril van de beste kwaliteit moet kunnen kopen, zonder een fortuin uit te geven. Alle monturen worden in-house ontworpen en de glazen worden geslepen in hun eigen glasatelier in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek.