Zoveel besteden we jaarlijks aan kerstcadeaus

Je knippert een keer met je ogen en voor je het weet is het alweer Kerst. Maar hoeveel geven we eigenlijk uit aan cadeaus met de feestdagen? Dit en drie andere feiten over onze kerstinkopen op een rij.

De zoektocht

Krijg jij ook zo’n euforisch gevoel wanneer je iets mag uitpakken? Inmiddels geeft drie vierde van de Nederlanders met Kerst cadeaus aan vrienden en familie. De meesten gaan een paar uurtjes op pad om al die presentjes te kopen. De zoektocht duurt daarentegen langer: twee weken tot soms wel twee maanden van tevoren wordt over het juiste cadeau nagedacht. Vooral wij vrouwen kunnen lang twijfelen.

Oef, die ouders

Voor kinderen iets leuks verzinnen is het gemakkelijkst. Het moeilijkst zijn de cadeaus voor ouders en dan met name vaders, zo blijkt uit onderzoek. Verder vinden jongeren een cadeau halen voor hun moeder het leukst en andersom vinden moeders een cadeau kopen voor hun dochters het gemakkelijkst. En dan heb je nog de groep mazzelaars (21%), die voor iedereen de cadeau-ideeën zo uit hun mouw schudt.

Niet jouw ding?

Weleens een cadeau gekregen dat je eigenlijk niet zo leuk vond? Meer dan de helft van de Nederlanders zegt er niets van. Vooral vrouwen houden zich stil. Slechts 7 procent laat wel van zich horen. Je zou zeggen dat een wensenlijstje dit slechte-cadeau-probleem oplost. Toch maakt bijna niemand (slechts 4%) deze van tevoren.

Big spenders

Twee op de drie Nederlanders geeft jaarlijks meer dan vijftig euro uit aan decembercadeaus: 40 procent daarvan zelfs meer dan honderd euro. Waar en hoe daarvoor wordt betaald? Bijna de helft koopt zowel online als in de winkel en betaalt hierbij met de pinpas of via internetbankieren. Iets meer dan tien procent betaalt met de creditcard.

Geen stress met Kerst

Bron: onderzoek Ruigrok NetPanel oktober 2017