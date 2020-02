Zóveel vitamine D moet je dagelijks binnenkrijgen

Soepel traplopen, lekker sporten en in één beweging opstaan: daarvoor zijn sterke botten en spieren nodig. Vitamine D is dan eigenlijk onmisbaar. Maar hoeveel heb je er precies van nodig?

Libelle samen met Yakult

Dit zijn de belangrijkste feiten en cijfers, én de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Sterk & soepel

Vitamine D is belangrijk voor gezonde, sterke botten (want het verhoogt de opname van kalk in onze botten) en tanden. Daarnaast draagt vitamine D bij aan een betere weerstand en soepele spieren.

Dankzij de zon

Zo’n tweederde van de vitamine D in het lichaam wordt aangemaakt onder invloed van zonlicht. Maar de precieze hoeveelheid is afhankelijk van verschillende factoren: het seizoen, hoe vaak je buiten bent en je huidskleur (hoe donkerder de huid, hoe lager de aanmaak). Ook een dagcrème met een beschermingsfactor kan ervoor zorgen dat je minder vitamine D aanmaakt.

Meer dan mannen

Daarom is het handig om erop te letten dat je genoeg binnenkrijgt. De aanbevolen hoeveelheid is 10 microgram per dag. Voor mensen boven de 70 is dat 20 mcg. Vrouwen boven de 50 hebben meer vitamine D nodig dan mannen. Daarom adviseren de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum vrouwen om vanaf die leeftijd meer vitamine D te slikken, bijvoorbeeld door middel van supplementen. Voor mannen geldt dit advies vanaf 70 jaar.

Naar buiten

Elke dag zo’n 15 à 30 minuten per dag naar buiten – het liefst tussen 11.00 en 15.00 uur op een zonnige dag – is goed voor de aanmaak. Daarnaast zit vitamine D in de volgende voedingsmiddelen:

vette vis, zoals haring, zalm en makreel

vlees en eieren (in mindere mate)

halvarine en margarine

Met vitamine D én E

Yakult Light is vernieuwd en bevat nu vitamine D én E. Het is een verrassend lekkere zuiveldrank met miljarden L. casei Shirota-bacteriën per flesje, die de darmen levend bereiken. Yakult Light is minder zoet en bevat minder calorieën dan Yakult Original. Kijk hier voor meer informatie en tips over voldoende vitamine D.