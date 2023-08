3x frisse bijgerechten voor een blijvend zomers gevoel

Libelle samen met Vlees.nl

In de zomer zijn frisse salades heel populair, maar heb je ooit gedacht om een salade te maken met vlees van de barbecue? Wat dacht je van deze salade met plakjes varkenshaas? Je zet ’m in een handomdraai op tafel. Door de courgette, paprika en radijsjes heb je bovendien direct je dagelijkse portie groente binnen. Dus haal de ingrediënten in huis en geniet.

1. Warme groentesalade met plakjes varkenshaas

Bereidingstijd: 25 minuten. Aantal personen: 4.

Ingrediënten:

4 el olijfolie

1 teentje knoflook (geperst)

1 tl dragon

peper en zout

400 g varkenshaas (in plakjes van 1 cm)

4 takjes rozemarijn

1 rode ui (in reepjes)

1 courgette (in plakjes)

1 groene paprika (in reepjes)

1 gele paprika (in reepjes)

5 radijsjes (in plakjes)

20 radijsblaadjes

Zo maak je het:



Maak een marinade van 2 eetlepels olie, knoflook, dragon en peper. Wentel de plakjes vlees erdoorheen en laat ongeveer 30 minuten afgedekt buiten de koelkast op temperatuur komen. Steek ondertussen de barbecue aan. Verhit 2 eetlepels olie in een wok op hoog vuur. Bak hierin de takjes rozemarijn zo’n 3 minuten. Laat de takjes rozemarijn op keukenpapier uitlekken. Fruit daarna de ui in de iets afgekoelde wok (matig hoge temperatuur), voeg de courgette en paprika toe en roerbak deze ongeveer 5 minuten mee. Schep de radijs en radijsblaadjes door de groente, roerbak deze nog zo’n 3 minuten en laat de groente even staan. Leg de plakjes varkenshaas op de voorverwarmde barbecue, temperatuur middelhoog. Grill de plakjes varkenshaas zachtjes en draai ze regelmatig. De plakjes varkenshaas zullen in plusminus 5 minuten zachtjes lichtroze worden. Breng de varkenshaas op smaak met zout en peper. Schep de groente op een bord, leg de plakjes varkenshaas erop en garneer elk bord met een takje gefrituurde rozemarijn.

2. Fricandeaubruschetta met avocadosalsa

Bruschetta doet het altijd goed en dat is fijn, want de bereiding duurt slechts een halfuurtje. De combinatie van fricandeau met avocado en perzik is er een die je moet proeven. Voeg de broodjes toe aan een tapas plank of serveer op zichzelf. Zo maak je ongetwijfeld indruk op je gasten. Benieuwd naar dit gerecht? Klik hier voor het recept.

3. Griekse gevulde tomaten

Binnen dertig minuten zet je deze Griekse ‘yemista's’ oftewel met gehakt gevulde tomaten in elkaar. Lekker als voor- of bijgerecht. Tip: varieer met verschillende groentes om je gasten te blijven verrassen. Extra fijn dat dit gerecht niet alleen lekker smaakt, maar ook rijk is aan vitamine C, B12 en Zink. Klik hier voor het recept.

Proteïne

Van varkenshaas tot fricandeau en gehakt: met vlees kun je alle kanten op. Toch behoefte aan meer inspiratie? Op deze website vind je een overvloed aan makkelijke en gezonde (bij)gerechten. Zo maak je iedere barbecue smakelijker en voedzamer. En die eiwitinname wordt nu helemaal appeltje-eitje.

Verantwoord genieten

Een stukje vlees past in een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Zo kun je goed verteerbare eiwitten en belangrijke vitamines, zoals B12 en D binnenkrijgen voor sterke spieren. Ook kan door het regelmatig eten van bijvoorbeeld biefstuk of karbonade je energieniveau stijgen, dankzij de hoeveelheid ijzer en andere mineralen. Verder bevat vlees geen koolhydraten en levert het ook gezonde vetten.