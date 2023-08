3x zo pak je die gezonde levensstijl weer op na de vakantie

Libelle samen met Albert Heijn

Grote kans dat je op vakantie de boel de boel hebt gelaten als het gaat om je gezonde leefstijl. Even niet sporten en ach, nog een ijsje kan prima; het is immers vakantie. Eenmaal thuis wil je weer in het gareel komen en je lichaam voeden met gezonde producten. Bij Albert Heijn vind je hiervoor de allerlekkerste eigen-merkproducten, voor elk moment van de dag. Die zijn natuurlijk van topkwaliteit en lekker voordelig.

1. Volkoren penne met gegrilde groente en geitenkaas

Met een warme pasta voor de lunch waan je je nog even in Italië. Dat klinkt niet alleen goed, zo smaakt het ook! En hartstikke voedzaam, want het gerecht zit boordevol voedzame vezels en proteïne. De nootachtige zoete smaak van de geitenkaas en de gegrilde groenten geven dit gerecht extra karakter.

Bereidingstijd: 20 min. Aantal personen: 4.

Ingrediënten:

300 g AH Biologisch Volkoren penne rigate

2 tenen knoflook

3 el milde olijfolie

750 g diepvries gegrilde groenten

400 g tomatenblokjes in blik

2 el gedroogde oregano

150 g chavroux frais nature 45+

Zo maak je het:

Kook de penne volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd ondertussen de tenen knoflook fijn. Verhit de olie in een hapjespan en bak de gegrilde groenten en de knoflook ongeveer 5 minuten op middelhoog vuur. Voeg de tomatenblokjes en de helft van de oregano toe en stoof ongeveer 5 minuten op laag vuur. Meng de penne en de helft van de geitenkaas door de saus en breng op smaak met peper en eventueel zout. Verdeel de rest van de geitenkaas en de rest van de oregano over de pasta en serveer.

2. Rijstwafels met pindakaas en banaan

Lekker, gezond en vooral heel snel klaar. Dé perfecte maaltijd voor on the go of gewoon, omdat het heel lekker en voedzaam is. Binnen 5 minuten zijn de rijstwafels bedekt met pindakaas en banaan, en waarschijnlijk ook al opgegeten.

Bereidingstijd: 5 min. Aantal personen: 1.

Ingrediënten:

Zo maak je het:

Pak twee rijstwafels uit de verpakking, Snijd een banaan in plakjes en besmeer de rijstwafels met pindakaas en plakjes banaan. Strooi de chiazaad en lijnzaad over de rijstwafels.

3. Stokbrood met gerookte zalm

Dit gerecht behoort toch wel tot een van onze favoriete lunchrecepten. Het warme stokbrood gevuld met frisse sla, gerookte zalm met minder zout en cottage cheese maakt iedere dag een stukje leuker (en lekkerder). Dit gerecht staat bij ons standaard op het menu. Wanneer ga jij deze lunch proberen? Eet smakelijk!

Bereidingstijd: 20 min. Aantal personen: 4.

Ingrediënten:

1 Boulogne stokbrood

8 blaadjes kropsla

200 g AH Gerookte zalm 25 procent minder zout

200 g cottage cheese

Zo maak je het:

Verwarm de oven voor op 220 °C. Bak het stokbrood af volgens de aanwijzingen op de verpakking. Haal ondertussen de blaadjes van de kropsla los, was en droog ze. Snijd het stokbrood in de lengte open en beleg de onderste helft met de sla, zalm en cottage cheese. Bestrooi met peper.

