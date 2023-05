5 belangrijke vragen over de Schijf van Vijf beantwoord

Libelle samen met Lidl

Iris Groenenberg

1. Wat houdt de Schijf van Vijf in en hoe draagt-ie bij aan een gezond voedingspatroon?

Iris: “De Schijf is hét wetenschappelijk onderbouwde voorlichtingsmodel over voeding in Nederland. Wie eet volgens deze adviezen is verzekerd van een goede gezonde basis. De basis is simpel: elke dag eet je genoeg uit de vijf verschillende vakken van de Schijf van Vijf en varieer je met allerlei soorten producten in een vak. Zo zorg je voor voldoende energie en voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft. Gezond eten, genoeg bewegen en goed slapen is voor een gezonde leefstijl van essentieel belang.

In de Schijf van Vijf vind je niet alleen producten en adviezen terug die goed zijn voor jou, maar ook voor de planeet. Als je eet volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon dan heeft dat gezondheidsvoordelen. Het verlaagt je bloeddruk en verkleint het risico op hart- en vaatziekten. Minder vlees en meer plantaardig eten is ook beter voor het milieu. Zo is de klimaatimpact van peulvruchten tien keer lager dan van rundvlees. Neem je niet meer dan je nodig hebt? Dan wordt er niet meer voedsel geproduceerd, verpakt en vervoerd. Dat is gunstig voor het milieu.”

Lidl en het Voedingscentrum hebben de handen in een geslagen en een spaaractie opgetuigd: Zuinig op je lijf? Spaar voor gratis producten uit de Schijf van Vijf! Bij iedere €5,- aan Lidl-boodschappen ontvang je een zegel, bij 20 zegels mag je een gratis product uit de Schijf van Vijf kiezen. Met deze actie willen Lidl en het Voedingscentrum een gezondere leefstijl haalbaar en betaalbaar maken. Eet smakelijk! Deze actie loopt van 22 mei t/m 2 juli 2023.

2. Wordt het samenstellen van een gezonde maaltijd hierdoor makkelijker?

“Jazeker! Een gezonde maaltijd bestaat vooral uit producten van de Schijf van Vijf. Je denkt al snel aan groente, fruit en volkorenproducten. Maar koffie en thee zonder suiker vallen ook gewoon in de Schijf van Vijf! Heb je een favoriet gerecht dat je graag maakt? Probeer dan eens een etwissel. Ga bijvoorbeeld aan de slag met een zelfgemaakte tomatensaus in plaats van kant-en-klare pastasaus. De spaarcampagne van Lidl is naar mijn idee een heel goed initiatief om zo een gezonde leefstijl voor iedereen toegankelijk te maken. Tip: op de website van Lidl en het Voedingscentrum vind je heel veel gezonde recepten.”

3. Heb je tips om een gezond voedingspatroon vast te houden?

“Het is vooral belangrijk om kleine stappen te zetten. Laat die chocoladepasta een keer achterwege en kies voor 100% pindakaas of ruil witte pasta in voor een volkoren variant. Doe het vooral rustig aan, want anders houd je het misschien niet vol. Fijn is dat bij Lidl sinds kort de volkoren varianten even laag geprijsd zijn als de alternatieven.

De beste stap? Dat is voor iedereen anders. Jij moet de keuze maken die bij jou past en onthoud: het hoeft echt niet perfect en elke stap telt.”

4. Welke snacks passen bij een gezond eetpatroon?

“Ook tussendoor kun je prima producten uit de Schijf van Vijf eten. Helaas bevatten veel ‘verantwoorde’ tussendoortjes in de supermarkt veel suikers, zout of verzadigde vetten. Als je gezond wil snacken, ga dan voor fruit, snackgroente, magere of halfvolle zuivel, ongezouten noten of een volkoren boterham met gezond beleg.”

Snackgroenten zet je samen met hummus als gezond alternatief op tafel tijdens een borrel.

5. Is het volgen van de Schijf van Vijf ook geschikt voor vegetariërs of veganisten?

“Zeker weten! Voor een goede gezondheid hoef je niet per se vlees te eten. De nuttige voedingsstoffen in vlees, zoals eiwit, ijzer en vitamine B1 en B12 kun je ook uit andere producten halen. Er zijn zoveel gezonde alternatieven op de markt waar deze voedingsstoffen inzitten. Denk aan peulvruchten, ongezouten noten, ei, tofu en tempé. Af en toe kun je ook voor een kant-en-klare vleesvervanger kiezen, zoals vegetarische balletjes en -burgers. Tip: kies de minst zoute variant.”

Deze vleesvervangers zijn niet alleen smaakvol, maar ook goed voor de planeet.

Groente en fruit voor iedereen

Bij Lidl vind je een groot assortiment aan verantwoorde ingrediënten voor de laagste prijs. Dat de supermarkt recent zijn prijzen van groente, fruit, alle volkoren producten en nog vele andere gezonde producten heeft verlaagd maakt gezonde inkopen doen nu nóg voordeliger.