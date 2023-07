6 dingen die ’s zomers altijd in je vriezer moeten liggen

Libelle samen met Albert Heijn

1. Vers uit de vriezer

Start de dag met een frisse aardbeiensmoothie, want: vitamine C keeps the doctor away. Bewaar een kilozak aardbeien in de vriezer voor een fijne voorraad deze zomer. Gebruik een handje bevoren aardbeien als ijsblokjes met een smaakje of om je smoothie extra smaakvol (en lekker koud) te maken. Tip: het diepvriesfruit is er in allerlei variaties, zoals framboos, mango en blauwe bessen.

2. Ice ice baby

Als het zowel binnens- als buitenshuis warm is, is het prioriteit nummer één om genoeg te drinken. Is je glas water of mocktail binnen de kortste keren te warm om te drinken? Sla dan een dosis ijsblokjes in om altijd een koel drankje bij de hand te hebben. Extra leuk: maak ijsblokjes van (haver)melk voor in je ijskoffie of maak een ijsblokje met munt voor een lekker smaakje. Dat ziet er ook nog eens heerlijk uit.

3. Opfrisser

Gedurende de dag wordt het steeds warmer en dus gaan we vaak in de middag op zoek naar verkoeling. En wat is dan lekkerder dan een verfrissend ijsje? Of je nu fan bent van waterijsjes, fruitijsjes of chocolade-ijsjes (met romige Belgische chocolade) met meer dan 20 soorten Prijsfavorieten ijsjes van Albert Heijn zit er altijd wel iets voor je bij. Extra fijn: je geniet al van een verkoelend ijsje vanaf 0,10 cent per ijsje. De ijsjes zijn ook ontzettend lekker. Het testpanel beoordeelde deze gemiddeld met een 8!

AH 99 procent Fruitijs Tropical

Cijfer: 8.3* “Het gezonde alternatief dat je er graag guilt free bijpakt op een zonnige dag. Dit ijsje is perfect voor een geniet momentje voor jezelf en je kids maak je er ook blij mee.” - Jeanine (35)



AH Choco's Mini Mix

Cijfer: 8.1* “Altijd handig om een choco-mix in je vriezer te hebben liggen met dit warme weer. De ijsjes zijn heerlijk knapperig en romig. Een echte aanrader. Genieten!” - Lida (38)

4. Dubbel zo koud

Een dagje naar het strand op de planning? Probeer dan deze hack de avond van tevoren. Dan is straks je flesje water dubbel zo koud. Zo heb je altijd een ijskoud drankje bij de hand, zelfs met deze hoge temperaturen.

Vul je flesje voor de helft met koud water

Leg het flesje op zijn kant in de vriezer

Wacht tot het water bevroren is en vul het flesje opnieuw met koud water

Geniet de hele dag van een lekker koud drankje!

5. Even afkoelen

Wordt de warmte je soms even te veel? Met een washandje is dat zo opgelost. Leg het washandje voor een (half)uurtje in de vriezer en vervolgens in je nek voor een directe opfrisser. Zo krijgt die hitte jou niet te pakken. Ook handig als back-up plan voor wanneer je (klein)kind zijn knie schaaft tijdens het buiten spelen of om ontstekingen te remmen.

6. Proost

Een zomerse barbecue op de planning of iets te vieren? Dan mogen mocktails natuurlijk niet ontbreken. Tip: combineer bruiswater met een perenijsje of een ander waterijsje voor een feestelijk drankje, zoals de Perenijs-poptail. Altijd handig om in huis te hebben!

Voordelig zomers genieten

Van zonnebrand tot ijsjes, met de allergoedkoopste eigen-merkproducten van Albert Hejin geniet je optimaal van de zomer. Dit zijn producten van topkwaliteit voor een fijn prijsje. Zo sla je alle nodige zomer items in voor een prijs waar je portemonnee ook blij van wordt. Dus trakteer dit weekend jezelf en je (klein)kinderen op een lekker ijsje (of verras je vrienden met een lekkere mocktail). De Prijsfavorieten herken je aan het blauwe duimpje.