6 redenen waarom je een bezoek moet brengen aan de Ardennen

Libelle samen met VISITWallonia

1. Dicht bij huis

Op slechts drie uurtjes rijden vanaf Utrecht waan je je even in een compleet andere wereld boordevol knusse steden en dorpjes, prachtige natuur, sportieve activiteiten en oneindig veel cultuur. Weg van de massa. Dus pak de auto of de trein en ga er op uit!

2. Een paradijs voor fietsliefhebbers

Wallonië en de Ardennen zijn de perfecte bestemming om per fiets te verkennen. Geniet van de frisse buitenlucht en vergaap je op de vele fietspaden die het gebied rijk is aan de wonderschone natuur. Reis je per trein richting het zuiden van België? Dan biedt het gebied 11 leuke fietsroutes die starten bij een treinstation. Dat is nog eens duurzaam vakantie vieren.

3. Talloze wandelroutes

Sta je liever met je voeten op de grond dan op de pedalen, en ben je niet bang om wat kilometers af te leggen? Trek je wandelschoenen aan en vertrek voor een (langeafstands)wandeling. De ene dag loop je op een heuvelrug en kijk je vanaf een rotspunt neer op een meanderende rivier. En de volgende dag wandel je door glooiend platteland en drink je een kop koffie op het dorpsplein van een gemoedelijk dorp. Zo is er voor ieder niveau wat wils.



Tip: wandelroutes in de omgeving van kastelen.

4. Avontuur

De Ardennen is dé regio om lekker actief bezig te zijn. Van survivallen tot mountainbiken en van abseilen tot kajakken. Hier beleef je avonturen met een hoofdletter A.

5. Culinair genieten

In Wallonië weten ze wat lekker eten en drinken is. De streek biedt enorm veel lekkernijen die het proeven waard zijn. Denk aan lokale biertjes zoals La Chouffe, maar ook kaas, wijn chocolade, ham en likeur. Tel daar de vele leuke restaurants bij op en je (culinaire) trip is compleet.

6. Bijzondere overnachtingsmogelijkheden

Maak je verblijf in Wallonië nog onvergetelijker door een bijzondere accommodatie te boeken. Zo kun je er slapen in een boomhut of bovenaan een oude elektriciteitstoren, te midden van een fabriek. Of wat dacht je van slapen in een windmolen? Trakteer je zelf op een onvergetelijk verblijf.

Op naar Wallonië

Ook zin gekregen in een (mini)vakantie naar Wallonië? Laat je inspireren door de vele tips en verrassende accommodaties. Bespaar geld met de VISITWallonia.be Pass. Dankzij deze handige digitale toeristenpas geniet je van meer dan 200 voordelen en een selectie leuke tips voor je uitstapjes en verblijven in Wallonië.

Fotografie: ©Xavier Ethuin-Dinant Evasion