9 duurzame tips om slimmer én goedkoper te wassen

Libelle samen met Robijn

Wist je dat we gemiddeld zo'n 3 wasjes per week draaien? Zo zorg je dat alles weer netjes en heel de trommel uit komt:

Sluit altijd alle ritsen, knopen en haakjes voordat je kleding in de wasmachine stopt.

Was kwetsbare kledingstukken in een kussensloop om ze te beschermen.

Gebruik voor badkleding en lingerie speciale wasnetjes.

Een wasnetje voorkomt dat het elastiek van een beha uittrekt en de beugel eruit glijdt, en zo de wasmachine beschadigt.

Wat ruik ik...

Nare geurtjes in de wasmachine kun je voorkomen door geen nat wasgoed in de trommel te laten zitten en de wasmachine open te zetten als hij leeg is. Draai af en toe een lege trommel op 90 graden met een vaatwastablet om de wasmachine weer goed schoon te krijgen.

Oeps, gekrompen?

Soms kun je gekrompen kleding herstellen door er een schone, natte theedoek overheen te leggen en de kleding dan te strijken met een stoomstrijkzijer. Wissel af tussen voorzichtig iets oprekken en opnieuw strijken. Met een beetje geluk kan het item weer terug de kast in!

Een stoomstrijkijzer kan niet alleen helpen om kleding te 'ontkrimpen', maar ook om stijve kleding weer wat soepeler te maken na een wasbeurt.

3x duurzaam wassen

Was altijd volgens de wasvoorschriften, zo blijven je spullen langer mooi.

De recyclebare kartonnen doosjes van Robijn Wasmiddeldoekjes zijn veel lichter en kleiner dan andere verpakkingen. Wel zo duurzaam!

Draai alleen een was als je genoeg hebt voor een volle trommel. Wanneer er geen vlekken in je kleding zitten, is alleen luchten soms al genoeg. Dat is duurzamer én kost niks. Probeer ook eens Robijn Wash Spray , deze verfrist kleding tussen wasbeurten door en verwijdert kreukels.

Hang je kleding binnen te drogen? Dan is het belangrijk dat je deze kamer goed ventileert.

Licht & fris

Nieuw van Robijn: wasmiddeldoekjes. De lichtgewicht doekjes in recyclebare kartonnen doosjes zijn handig in gebruik, flexibel te doseren doordat je ze kunt scheuren, en ze lossen direct op na contact met water in de wasmachine. Knoeien of te veel wasmiddel gebruiken is verleden tijd en de doekjes laten elk wasje lekker fris ruiken. Je koopt ze bij de supermarkt, en hier online.

Robijn Wasmiddeldoekjes zijn beoordeeld met een 8,0* en verkrijgbaar bij de supermarkt, drogist en online.

Vakantietip

De doekjes zijn al te gebruiken bij 20ºC, dus ideaal voor een handwasje op vakantie. En ze mogen mee in de handbagage.

Er zijn wasmiddeldoekjes voor de zwarte, gekleurde (met speciale technologie waardoor kleuren niet overlopen) en witte was witte, zwarte en gekleurde was.

*N=320 Onderzoek uitgevoerd door hettestpanel.nl (januari 2023)