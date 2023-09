Bianca’s zoontje Dean lijdt aan een heftige spierziekte: “Hij gaat steeds sneller achteruit”

Libelle samen met Prinses Beatrix Spierfonds

Moederinstinct

Vanaf dag één wist Bianca dat er iets niet goed was met haar zoon. Na maanden van onzekerheid kwam na anderhalf jaar de diagnose. Het was de ziekte van Duchenne, een spierziekte waardoor zelfstandig opstaan, lopen en ademhalen in rap tempo steeds lastiger wordt, en de levensverwachting laag is. Bianca: “Je hele toekomstbeeld verandert op slag. Ik verwachtte het wel, maar op zo’n moment gaat er zoveel door je heen.”

Bianca wil alleen het beste voor haar kind, zodat hij een lang en gelukkig leven kan leiden. “Ik heb ieder onderzoek over de ziekte van Duchenne gelezen. Met de gedachte: ‘Ik moet mijn kind redden, zodat hij langer kan bewegen en langer kan leven.’ Maar langzaamaan kwam het besef dat er op dit moment nog te weinig resultaten zijn om Dean te helpen.”

Ziekte in beeld

Dean is ondanks zijn ziekte een vrolijke, muzikale dierenliefhebber. Bianca: “Helaas gaat hij steeds sneller achteruit. Sinds deze zomer is hij volledig rolstoelafhankelijk. Toch probeer ik hem zijn ding te laten doen en niet steeds als een moederkloek achter hem aan te lopen. Hij moet kind kunnen zijn.”

Niet alleen de spierziekte, ook de medicatie beperkt Dean. “Hij kreeg Prednison voorgeschreven. Dit gaf hem lichamelijk een oppepper, maar mentaal gebeurde juist het tegenovergestelde.” Het is continue wikken en wegen voor Bianca. “Mét medicatie functioneert zijn lichaam beter, maar zonder voelt hij zich mentaal een stuk fijner, maar gaat hij lichamelijk sneller achteruit. Dat is een keuze die bijna niet te maken is.”

“Als deze techniek een succes wordt voor mensen met Duchenne, dan is het zeker ook heel interessant voor mensen met andere spierziekten” – neuroloog dr. Erik Niks

Blijven dromen

Het Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten om behandelingen en medicijnen te ontwikkelen. Bianca: “Ik ben bang dat toekomstige behandelingen te laat komen voor Dean. Dat hij het gezicht is voor de campagne van het Spierfonds vind ik heel fijn. Ons doel is bewustwording creëren over dit onderwerp bij de samenleving en donaties verzamelen die hopelijk leiden naar een werkend medicijn.” Ondanks alles proberen de twee er het beste van te maken. “De hoop blijft, maar ik focus me nu vooral op een zo mooi mogelijk leven met Dean. We doen leuke dingen samen en beleven de mooie momenten intenser.”

Behandelen & genezen

Met wetenschappelijk onderzoek naar gentherapie wil het Spierfonds het onderzoek naar spierziekten een boost geven. Met gentherapie kan de oorzaak van erfelijke ziekten, namelijk de fout in het DNA, worden hersteld. Het is een eenmalige behandeling, met langdurig resultaat. Neuroloog dr. Erik Niks: “De ziekte van Duchenne is een ingrijpende erfelijke spierziekte. Je ziet die kinderen op hun vierde vrolijk binnen komen lopen. En door de jaren heen zie je dat ze het steeds moeilijker krijgen. Ze krijgen moeite met opstaan, lopen en ademhalen. Ze komen in een rolstoel terecht en raken steeds meer zelfstandigheid kwijt.”

De resultaten uit het onderzoek zullen veel betekenen voor mensen in Nederland met een spierziekte, maar het is de vraag of de resultaten op tijd komen voor Dean. Bianca: “We blijven hoop houden op een behandeling die echt flink kan vertragen of genezen, maar realistisch gezien denk ik niet dat het voor Dean op tijd komt. Door zijn verhaal te delen voelt zijn ziekte iets minder zinloos.”

Steentje bijdragen

Mensen met een spierziekte gaan snel achteruit. Ze moeten elke keer een onderdeel van zichzelf inleveren, maar weten niet wanneer, hoe snel of wat. De weg naar een medicijn leek tot voor kort pijnlijk lang en ingewikkeld. Nu is er hoop, dankzij gentherapie.

Het Spierfonds financiert onderzoek naar gentherapie en wil daarmee de achteruitgang bij onder andere de ziekte van Duchenne stoppen. Om dit onderzoek snel en efficiënt af te ronden zijn er donaties nodig. Wil jij het verschil maken voor kinderen zoals Dean? Doneer hier voor onderzoek naar spierziekten.