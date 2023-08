Dít is het gerecht dat iedereen lekker vindt, volgens Libelle’s Hilmar

Libelle samen met Albert Heijn

Inspiratie ten top

Iedere dag een nieuw gerecht bedenken kan behoorlijk lastig zijn. Allerhande, het gratis magazine en online platform van Albert Heijn, staat boordevol inspiratie. Hilmar: “De Allerhande blader ik regelmatig door om het reguliere repertoire in de keuken even te doorbreken of nieuwe familie klassiekers te ontdekken. Tóch kom ik vaak weer terug bij dit gerecht, omdat het makkelijk, snel en verrassend smaakvol is. En ook niet geheel onbelangrijk: iedereen in huis vindt het lekker. Of ik nu gasten over de vloer heb of mijn twee zoons thuis komen eten, het is altijd een succes.”

Bewust & duurzaam

Nu veel mensen bewust willen leven, wordt de vraag naar plantaardige recepten groter. Zo ook bij Hilmar thuis. “Mijn man en ik proberen thuis te minderen met (rood) vlees en kiezen daarom ook steeds vaker vegetarische recepten.”

Of je in het weekend een romantische date night op de planning hebt of doordeweeks juist snel met een gezonde maaltijd op de bank wil ploffen: bij Allerhande vind je voor ieder wat wils. Hilmar: “Doordeweeks wil ik vooral lekker, gemakkelijk en snel. In het weekend heb ik de tijd en de rust om er meer werk van te maken. Daarnaast heb ik het geluk dat mijn man ook heel vaak in de keuken staat. Of we doen het samen. Dat vind ik ook heel gezellig.”

Wereldkeukens

Met al die heerlijke keukens is het soms lastig kiezen. “Ik geef graag een dubbele slinger aan de pepermolen, omdat we van pittig houden. Dat verklaart misschien waarom de Indiase keuken favoriet is bij ons, hoewel er ook regelmatig iets Italiaans op tafel verschijnt. Vooral pasta en risotto eten we graag. Als toetje kies ik vaak de meringue taart met mascarpone en rood fruit uit de Allerhande; een echte showstopper is dat. Nu onze zoons het huis uit zijn proberen mijn man en ik meer te experimenteren in de keuken. Dat gaat toch een stuk gemakkelijker, zonder al die verschillende voorkeuren.”

Gezond blijven

Als we Hilmar vragen wat ze graag terugziet in de volgende jaren van Allerhande staat duurzaamheid en eerlijke producten op nummer één. “Heel veel lekkers uiteraard, maar vooral goed vers eten waar weinig bestrijdingsmiddelen bij gebruikt zijn, waar boeren een eerlijke prijs voor hebben gekregen en dat op een duurzame manier is verbouwd.”

Kip Tandoori traybake

Bereidingstijd: 35 minuten. Aantal personen: 4.

Deze Traybake is het alltime favoriete recept van Hilmar. Dit recept is makkelijk, snel en verrassend smaakvol. Plaats de bakplaat in de oven, wacht tot alle ingrediënten zijn geroosterd et voilà! Wanneer serveer jij dit aan je gasten?

Ingrediënten:

800 g kikkererwten in blik

800 g koelverse broccoli, wortel, bloemkool

400 g kipdijfiletreepjes (of vegetarische kipstukjes)

75 g Indiase kruidenpasta

250 g romaatjes

Zo maak je het:

Verwarm de oven voor op 180 °C. Doe de kikkererwten in een vergiet, spoel af onder koud stromend water en laat goed uitlekken. Halveer eventueel de grote broccoli- en bloemkoolroosjes uit de groentemix. Meng de kikkererwten, groente en kip met de kruidenpasta en verdeel gelijkmatig over een met bakpapier beklede bakplaat. Rooster ca. 15 minuten in het midden van de oven. Halveer ondertussen de romaatjes. Neem de bakplaat uit de oven en schep om. Verdeel de romaatjes met de snijkant naar boven erover en rooster nog 10 minuten.

Wat eten we vandaag?

Hoera, Allerhande bestaat 40 jaar! Dit gratis tijdschrift is uitgegroeid tot een compleet online platform met een overvloed aan gezonde, betaalbare, gemakkelijke of juist uitdagende gerechten. Zo kun je hier al jaren terecht met de vraag: wat eten we vandaag? Tip: in de Albert Heijn-app vind je een weekmenu met Allerhande-recepten die zijn gebaseerd op jouw voorkeuren.