Dit voedzame gerecht zet je in een handomdraai op tafel

Blijf variëren

De pokébowl is afkomstig uit het zonnige Hawaï en (gelukkig) overgewaaid naar Nederland. Het gerecht is inmiddels erg populair. Snappen we, want er zijn allerlei variaties mogelijk.

We beginnen bij de basis: rijst, quinoa of sla. Daarna voeg je proteïne, zoals vlees of vis en andere gezonde toppings toe. Tip: ga voor ongeveer vier à vijf toppings (denk aan: sojaboontjes, paprika, tomaat en mais) voor een goedgevulde bowl. Vergeet de extra lente-uitjes en een smakelijke dressing niet.

Mexicaanse bowl met biefstukpuntjes

Bereidingstijd: 20 min. Aantal personen: 6.

Ingrediënten:

800 gr biefstukpuntjes

1 dl arachideolie

4 tl gerookte paprikapoeder

zout en peper

2 tl oregano

2 tl rozemarijn

1 blikje mais (ongezoet)

12 cherrytomaatjes

2 rode puntpaprika

200 gr sojaboontjes

1 komkommer

2 lente-uien

1 zakje nacho’s naturel

potje ‘peach & chili’-salsa

ZO MAAK JE HET:

Haal het vlees een halfuur voor bereiding uit de koelkast. Begin aan de marinade door de ingrediënten te mengen (arachideolie tot en met rozemarijn). Leg de biefstukpuntjes in de schaal en meng ze met de marinade. Laat dit 2 uur staan. Haal het vlees uit de marinade en bak het in de bakpan zonder olie toe te voegen. Bak het vlees rondom bruin en laat het vlees dan 5 minuten rusten. Leg de overige ingrediënten voor de pokébowl in de kom. Strooi zout over de biefstukpuntjes en leg ze in het midden van het bord. Schenk de peach & chili-salsa over de groenten. Leg bij het geheel een paar nacho’s en strooi de lente-ui erover.

Graag aan de slag met dit recept? Bekijk deze video waar het gerecht stap voor stap wordt bereid.

Voedzaam & lekker

Voor een voldaan gevoel is het belangrijk proteïnes te verwerken in je maaltijden. Op deze website vind je genoeg inspiratie voor makkelijke en gezonde recepten. Met deze gerechten is het makkelijker de dagelijks aanbevolen eiwitinname te halen.

Rijk aan vitamines

Een stukje vlees past in een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Zo kun je goed verteerbare eiwitten en belangrijke vitamines, zoals B12 en D binnenkrijgen voor sterke spieren. Ook kan door het regelmatig eten van bijvoorbeeld biefstuk of karbonade je energieniveau stijgen, dankzij de hoeveelheid ijzer. Verder bevat vlees geen koolhydraten en levert het ook gezonde vetten.