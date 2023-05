Dít zijn de 3 tuinmeubeltrends van dit seizoen

Libelle samen met BuitenHof Tuinmeubelen

Trend 1: extra duurzaam

Niet alleen binnen, ook buiten kiezen we voor duurzaam. Tuinmeubilair van teakhout en bamboe bijvoorbeeld, of een buitenkleed van gerecyclede flessen. Helemaal van nu, en deze items gaan járen mee.

Concept tuintafel € 1129, Buitenkleed groen of lichtgrijs 240x240 cm € 249

Trend 2: Ronde vormen

Voor een rustgevende sfeer in de tuin kies je tuinmeubilair met een organisch design. De afgeronde hoeken nodigen uit om neer te ploffen en urenlang te relaxen.

Monaco relaxstoel € 649, Summer ligbed zwart € 349

Elke dag zomerfeest in eigen tuin!

Trend 3: Warme tinten

Beige, zand en terracotta combineren fantastisch met andere kleuren en maken het warm en gezellig. Deze aardetinten zijn mooi voor je tuinmeubels, maar ook voor kussens en bloempotten.

Denver tuinstoel coral € 189,Poef Breeze € 125

Houd het schoon

Hoe je tuinmeubelen moet schoonmaken, hangt af van het materiaal waar ze van gemaakt zijn:

Vuil op kunststof meubelen krijg je makkelijk schoon met wat zeep een zachte spons. Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger, want dan kun je stoel of loungebank beschadigen.

Bij teakhout kom je een heel eind met een warm sopje van groene zeep (en eventueel een paar lepels soda). Gebruik ook nu alleen een zachte borstel.

BuitenHof maakt 't zelf

Met vestigingen in heel Nederland en België is BuitenHof de grootste tuinmeubelspecialist en een expert in buiten wonen. Deskundige adviseurs staan voor je klaar met hun product- en stylingkennis en natuurlijk kun je alle meubels uitproberen. Van idee tot eindproduct: BuitenHof Tuinmeubelen houdt alles in eigen hand. Dit zorgt voor een unieke collectie van hoge kwaliteit voor een scherpe prijs. Kijk hier voor meer tuinmeubeltrends.