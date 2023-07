Hartverwarmend en nostalgisch: zó kunnen ouderen weer even terug naar vroeger

Libelle samen met Ziggo

Ziggo komt met een nieuwe campagne. Zo is op Ziggo TV (kanaal 13) de mini documentaire Huiskamer van Toen te zien. Ook zijn er pop-up locaties door het hele land om herinneringen op te halen. En kunnen ouderen een workshop volgen om digitaal vaardiger te worden.

Terug naar toen

In de Huiskamer van Toen neemt de Surinaamse Chuck je in de documentaire mee op reis door zijn leven. Dit doet hij samen met een LP van Sister Sledge op de achtergrond. Dansend loopt hij door zijn huis en staat hij stil bij herinneringen uit Suriname, maar ook bij die uit Rotterdam waar hij een groot deel van zijn leven heeft gewoond.

Ook denkt hij terug aan New York, waar hij optrad als danser met Sister Sledge. Chuck en zijn dochter Gina bladeren in fotoboeken en aanschouwen zijn glitterjasjes en blokhakken collectie uit zijn tijd als danser. Kortom: een documentaire die stilstaat bij fijne herinneringen van vroeger.

Hoe mooi zal het zijn om de gekoesterde tv- en radiomomenten van Chuck en alle andere ouderen in Nederland weer even tot leven te laten komen? In de Huiskamer van Toen worden die op een unieke manier getoond. (Tip: check de locatie bij jou in de buurt.) Je vindt hier een combinatie van bijzondere momenten, zoals Martin Luther King en de Elfstedentocht. Nostalgie ten top!

Stap in de online wereld

Het Nationaal Ouderenfonds selecteert een aantal verzorgingstehuizen waar ouderen zich kunnen onderdompelen in de online wereld via de workshop Welkom Online. Hier leren ze hoe ze met hun mobiel foto's en video's maken, bewerken, opslaan en delen. Woont jouw moeder of oma in een verzorgingstehuis dat meedoet aan de actie? Ga dan even langs en laat je moeder of oma haar digitale kennis bijspijkeren. Extra leuk: ook hier kunnen ze de Huiskamer van Toen ervaren.

Klassieker van een film

Is je vader of opa een echte filmliefhebber? Als klant van Ziggo huur je via de mediabox of de Ziggo GO app van 26 juni t/m 23 juli films met korting, namelijk voor maar €1,99. Geniet samen van Grease, Sunset Boulevard of Singin’ in the Rain. Veel kijkplezier!

Herinneringen ophalen

Ziggo brengt bijzondere herinneringen van de afgelopen 70 jaar bij elkaar. Heerlijk nostalgisch! Met dit initiatief van Ziggo beleeft jouw vader, moeder, oma of opa de mooiste momenten van toen, opnieuw. De Huiskamer van Toen is vanaf 26 juni te zien op kanaal 13 van Ziggo en hier.