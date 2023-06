Heeft jouw kind een negatief lichaamsbeeld door social media? Déze tips kunnen helpen

Libelle samen met Dove

Op Instagram, TikTok en Pinterest komen de mooiste plaatjes voorbij van modellen en celebrity’s. Ook zien jongeren op social media en via andere kanalen ruim 5.000 reclameboodschappen per dag. Inspirerend als je nog outfitinspiratie zoekt, maar helaas kan eindeloos scrollen ook nadelen met zich meebrengen.

Cijfers & zo

Dove zet zich in om het zelfvertrouwen van jongeren te vergroten. Daarom wilde het verzorgingsmerk weten wat de impact van social media precies is op jongeren. We delen een paar conclusies uit de onderzoeken die Dove liet uitvoeren, voor hun Self-Esteem Project.

Drie op de vijf kinderen hebben mentale problemen door toxic content op social media.

Zeven op de tien meisjes van 8 tot 16 jaar eten door onzekerheden niet of te weinig .

Acht op de tien meisjes van 8 tot 16 jaar vermijden sociale activiteiten door onzekerheden.

Zeven op de tien meisjes van 8 tot 16 jaar durven niet voor hun mening uit te komen door onzekerheid.

47 procent van de meisjes tussen de 11 en 21 jaar vindt dat hun uiterlijk ze in de weg staat .

Twee derde van de meisjes van 17 jaar en ouder denkt dat ze niet knap genoeg is.

Bij 80 procent van meisjes tussen de 8 tot 16 jaar daalt het zelfvertrouwen na 60 minuten scrollen op social media.

Goed getipt

Heb je het idee dat je kinds lichaamsbeeld wordt beïnvloed door social mediagebruik? Gelukkig kun je daar iets aan doen. Met deze tips zorg je er samen voor dat je kind (weer) lekker in haar vel zit.

Vermijd zelfkritiek over jezelf in het bijzijn van je kind (breng positiviteit). Zo wordt de kans kleiner dat je kind ook kritisch wordt op zichzelf.

Communiceer open over de ontwikkeling van haar lichaam. Het verandert continu en dat is normaal. Op die manier leert je kind te relativeren en wordt het zich bewust van de realiteit.

Laat je kind vrij in haar (kleding)stijl zodat ze haar creativiteit en zichzelf kan laten zien.

Bespreek de gezondheidsrisico's van plastische chirurgie om je kind te informeren over de gevaren (en laat haar inzien dat ze mooi is zoals ze is)

Laat je kind weten dat trends nooit blijvend zijn, maar dat die komen en gaan. Op die manier wordt de kans groter dat ze hun eigen stijl ontwikkelen en niet te veel waarde hechten aan trends.

Schrijf briefjes met complimenten (denk aan: ‘Je bent perfect zoals je bent’) en hang ze op in huis. Voor een dosis positiviteit in huis én als een geheugensteuntje voor je kind.

Zelfvertrouwen boost

Het Dove Self-Esteem Project bestaat sinds 2004 en heeft inmiddels al meer dan 94 miljoen jongeren bereikt. Het verzorgingsmerk zet zich actief in om de eigenwaarde van jongeren te vergroten, onder andere door gastlessen te geven op basis- en middelbare scholen. Hier vind je nog meer handige tips en adviezen om op de juiste manier om te gaan met de online wereld waar jongeren zich in bevinden.