Je telefoon vaker wegleggen: dat is híer goed voor

Libelle samen met Ben

Zou het niet veel fijner zijn als we meer tijd overhouden voor écht contact en onze telefoon wat vaker wegleggen? Dat heeft namelijk een boel voordelen.

1. In het moment

Naast je partner op de bank doelloos scrollen op Instagram of in de trein uren staren naar je scherm. We doen het regelmatig, maar wat als je die tijd investeert in een goed gesprek? Zo leer je misschien nog wat van je medereiziger of groei je (nog) dichter naar je partner toe. Yes!

2. Volle focus

Het is je waarschijnlijk wel een keer overkomen: met goede moed beginnen aan een taak en voor je het weet heb je je telefoon er weer bij gepakt. Weg concentratie. Hoe vaker je je telefoon gebruikt, hoe sneller je motivatie en concentratie afzwakt. Weg met die telefoon dus en werk die to do-lijst af.

3. Slaap lekker

Tanden poetsen, pyjama aan en onder een warme deken nog even de laatste nieuwtjes bekijken. Vaak ben je dan ineens niet meer zo moe. Dat komt door het blauwe licht in je telefoon. Dit licht ontregelt namelijk je biologische klok en houdt je langer wakker. Gevolg: ’s ochtends kom je met geen mogelijkheid je bed uit.

4. Dag fysio!

Breng je te veel uren door op je telefoon? Dan kun je last krijgen van pijnlijke gewrichten, zoals een vermoeide duim, lichte kramp in de vingers of een pijnlijke pols. Bij beginnende pijn is het verstandig je telefoon even weg te leggen. Tip: moet je toch veel op je telefoon zitten, houd hem dan vast in de ene hand en typ met de ander.

5. Vrije tijd

Het fijnste voordeel van minder tijd doorbrengen op je telefoon is dat je meer tijd overhoudt voor hobby’s. Pak je liefde voor schilderen weer op of begin aan deze puzzel om je brein uit te dagen. Extra leuk: als je ’m goed invult maak je ook nog eens kans op een heerlijke handdoek voor naar het strand.

