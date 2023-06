Met deze items komt je man altijd goed voor de dag (ook als hij niet van shoppen houdt)

Libelle samen met KING Essentials

Is jouw man zo iemand die liever niet om de haverklap een nieuwe garderobe inslaat, maar liever een paar goede items koopt die hij telkens opnieuw aanschaft? Dan hebben we een paar fijne tips voor hem.

Ga op zoek naar een luchtig overhemd, nette polo of comfortabele chino. Deze zomerse items zullen hem zeker goed staan.

1. Een luchtig overhemd

Een overhemd is net als een polo (lees: nummer 2) onmisbaar in de kledingkast van iedere man. Met deze warme temperaturen mag een overhemd in een fris tintje niet ontbreken. Style het overhemd met een lichte jeans en fijne sandalen om zo stijlvol aan te schuiven op een zonnig terras. Proost!

Lichtroze katoenen overhemd

Groen katoenen overhemd

2. Een nette polo

Een polo kan hij aan bij een nette én casual gelegenheid. Wat een vrolijke kleuren! Leuk om deze premium katoenen polo's te combineren met een witte chino, ideaal voor een etentje. Of combineer het met jeans voor een middag varen. Klik hier voor nog meer outfitinspiratie met polo's.

Geel katoenen polo

Lichtblauwe katoenen polo

Vaderdagtip: de meeste mannen kopen niet vaak kleding voor zichzelf. Juist daarom is het extra leuk een kledingstuk cadeau te geven. Een polo is geschikt voor elk moment en ideaal bij zomerse temperaturen. De vrolijke gele polo is bij ons groot favoriet om weg te geven. Geen fan van geel? De mosgroene, azuurblauwe of beige variant valt ook niet tegen. Alle beschikbare kleuren van de KING Essentials polo's vind je hier.

3 . Een chino voor elke gelegenheid

Een chino is netter dan jeans, maar heeft weer een relaxtere look dan een pantalon. Dit veelzijdige item neemt hij mee in de koffer op vakantie, maar kan ook prima op een kantoordag. Kortom: een broek die hij op ieder moment draagt. Zowel sportief als formeel. Daar houden wij van!

Beige katoenen chino met stretch

Blauwe katoenen chino met stretch

4. Een T-shirt als basis

De zon schijnt en dat betekent: snel een outfit uit de kast trekken en hup, naar buiten! Met een hoogkwaliteit T-shirt, vlotte jeans en witte gympen is hij al direct klaar. En dan is zo'n opvallende rode kleur ook leuk voor de afwisseling (plus: zo komt zijn zongebruinde teint beter uit).

Rood katoenen T-shirt

Wit katoenen T-shirt

Tip: in de zomer zijn felrode, dieproze en kobaltblauwe tinten populair. In de webshop van KING Essentials vind je een dosis aan kleuren en modellen terug.

5. De comfortabele broek

De spijkerbroek is bij veel mannen het populairste kledingstuk. Als je een spijkerbroek dag in, dag uit draagt, is het belangrijk dat de fit helemaal naar wens is. Deze broeken zijn van katoen, maar bevatten genoeg stretch waardoor hij nooit meer iets anders wil.

Licht blauwe katoenen jeans met stretch

Zwarte katoenen jeans met stretch

Goed voor de dag

Wanneer winkelen voor je man, vader of vriend geen lievelingsbezigheid is kun je bij KING Essentials snel voor (of met) hem slagen. Extra fijn: de tijdloze items verschillen bijna nooit in maten, er is een overvloed aan kleuren beschikbaar, je haalt de basics met een druk op de knop in huis via de webshop en hoe meer hij koopt, hoe meer (stapel)korting hij krijgt. Zo simpel en tóch stijlvol.