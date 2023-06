Tineke's moeder werd opgelicht door een nep-bankmedewerker: “Dat er €2000,- weg was, vond ik nog niet eens het ergste”

Libelle samen met ING

“Ik had er nooit aan gedacht dat mijn moeder dit kon overkomen. Tuurlijk lees ik wel eens enge verhalen over oplichters in de krant. En als je de app van de bank opent, word je ook constant gewaarschuwd. Maar ik was er meer alert op dat ikzelf niet in de val zou trappen. Ik ben degene die alle bankzaken voor mijn moeder regelt; dus dat oplichters het bij haar zouden proberen, was niet bij me opgekomen.’

Alarmbellen

Toen ik haar verhaal hoorde, gingen wel meteen de alarmbellen rinkelen. Mijn moeder zei dat ze was gebeld door een medewerker van het hoofdkantoor van ING over dat er een bende actief was in de buurt. Om te voorkomen dat er iets zou gebeuren, hadden ze iemand langs gestuurd om haar bankpas op te halen. En, zei ze, ze had per ongeluk ook haar pincode genoemd. Was dat erg?

Ik vond het heel raar dat er om haar pas werd gevraagd. De bank komt niet langs om pasjes op te halen. Dus ik opende op mijn telefoon meteen de app van de bank, maar het was al te laat. Er was vijfhonderd euro gepind bij de pinautomaat vlakbij haar huis én er was tweemaal voor zevenhonderdvijftig euro aan cadeaubonnen gekocht.

“De bank was zeer begripvol en coulant. Mijn moeder heeft al het geld teruggekregen.”

Pas blokkeren

Ik heb meteen de Alarmlijn van ING gebeld om het verhaal uit te leggen. De pas werd meteen geblokkeerd. Zo konden we voorkomen dat er nog meer geld zou worden afgeschreven. Ook nam ik contact op met de politie, zodat mijn moeder aangifte kon doen.

Gelukkig waren ze bij de bank heel begripvol en coulant. Uiteindelijk heeft mijn moeder al het geld teruggekregen, terwijl dat volgens mij helemaal niet vanzelfsprekend is.

Daglimiet verlaagd

Inmiddels hebben we uit voorzorg de dagelijkse opnamelimiet van mijn moeders pas verlaagd, zodat er niet te veel geld opgenomen kan worden. Toch merk ik dat mijn moeder er nog steeds last van heeft. Ze slaapt slecht, voelt zich schuldig, schaamt zich en is boos op zichzelf. Terwijl het de oplichters zijn die zich zouden moeten schamen. Het is moeilijk om je moeder zo te zien. Ze is ook wat argwanender geworden. Laatst belde er iemand aan voor een pakketje en toen riep ze: ‘Ga weg, ik doe niet open’.

Zelf ben ik vooral boos op die oplichters. Hoe haal je het in je hoofd? Om een oudere mevrouw die amper kan lopen en haar hele leven hard heeft gewerkt voor haar geld, te beroven? Het geld zelf maakte me nog niet eens zoveel uit, maar het idee dat mensen zo slecht kunnen zijn maakt me verdrietig.”

Wees alert

Oplichters doen zich voor als een medewerker van de bank die belt omdat er zogenaamd iets vreemds aan de hand is met je rekening. Maar let op:

Een bank vraagt je nooit om geld over te maken of een pincode te delen.

Een bank stuurt nooit iemand langs om een pasje, scanner, smartphone of iets anders op te halen.

Een bank vraagt je nooit iets te installeren zodat ze op afstand met je mee kunnen kijken.

Twijfel je over de beller? Hang op en bel direct de bank om melding te maken. Kijk voor meer tips op ING.nl/veiligbankieren.