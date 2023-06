Ja echt, soloseks is gezond (én heel normaal!)

Tegenwoordig blijven er maar weinig onderwerpen onbesproken. Toch is soloseks nou niet iets waar de meeste vrouwen makkelijk over praten. En dat is jammer want zelfliefde kan heel veel positieve effecten hebben!

Carlijn Simons Dewie Drolenga

Het verhaal gaat dat de Egyptische koningin Cleopatra kalebassen met bijen in haar vagina stopte om zichzelf te bevredigen. De Franse prinses Marie Bonaparte zou volgens de overlevering haar clitoris operationeel hebben laten verplaatsen om gemakkelijker tot een hoogtepunt te komen. Waar of slechts sappige roddels? In elk geval waren ze niet de enige vrouwen die experimenteerden met soloseks. Hoewel masturberen pas sinds de jaren tachtig als normale vorm van vrouwelijk seksueel plezier wordt gezien, blijkt uit onderzoek dat een ruime meerderheid van de vrouwen er min of meer regelmatig aan doet.

Nooit geleerd

Toch is soloseks niet voor iedereen gewoon of vertrouwd. Anders dan bij mannen, voor wie het anatomisch allemaal wat voor de hand liggender, zichtbaarder en daarom makkelijker is, vergt vrouwelijke zelfbevrediging meer kennis, ervaring en vaardigheid. Alleen ging én gaat de seksuele voorlichting voor vrouwen vaak niet verder dan hoe zwangerschappen en soa’s te voorkomen. Geen biologiedocent die vertelt dat de clitoris een genotsorgaan is dat tot ver in de vagina doorloopt en wel achtduizend zenuwuiteinden telt. Of dat er U-spots (tussen de clitoris en vaginaopening) en A-spots (aan de voorzijde van de vaginawand, vlak bij de baarmoederhals) zijn, die door aanraking een orgasme kunnen veroorzaken. Of dat opwinding de ene keer als een prettige, golvende rimpeling kan voelen en de andere keer als een intense tsunami alles overspoelt. “Daarbij zijn veel vrouwen opgegroeid met het idee dat seks alleen geslachtsgemeenschap is”, voegt seksuologe Astrid Kremers daaraan toe. “Ook al is dat voor veel vrouwen niet altijd plezierig en soms zelfs pijnlijk.” Bovendien ligt er nog steeds een taboe op soloseks. Religieus of cultureel veroordeeld als slecht, verboden en zondig, kampen vrouwen ook in 2020 met schaamte, schuldgevoel en frustratie als het gaat om masturbatie.

Strike a pose Liggend op bed is misschien het meest vanzelfsprekend, maar masturberen kan ook in andere posities. Zittend: met gebogen knieën boven op platgelegen voeten, in kleermakerszit of lotushouding. Doordat het bloed naar beneden stroomt, worden clitoris en vagina gevoeliger. Dat kan een intenser orgasme geven. Onder de douche: de warme, natte omgeving creëert de juiste sfeer, de douchekop doet de rest. Met een denkbeeldige partner: op de buik op bed met gebogen knieën en billen in de lucht, eventueel een hulpmiddel erbij en het lijkt op seks met z’n tweeën.

Zelfbeminning

En dat terwijl aan soloseks allerlei positieve lichamelijke en mentale effecten worden toegeschreven. Zo geeft zelfbevrediging energie, troost en afleiding en heeft het een pijnstillend, bevrijdend en ontspannend effect, om er maar een paar te noemen. Kitty (52) beaamt dat. “Masturbatie is voor mij een vorm van ontladen die bij mijn leven hoort. Ik zit beter in mijn vel als ik regelmatig klaarkom. Op een moment dat het uitkomt, liefst als er niemand thuis is, pak ik mijn vibrator, doe er een beetje glijmiddel op en breng mezelf naar een hoogtepunt, soms zelfs wel een paar keer.”

Naast dit seksueel-erotische en op een orgasme gerichte type soloseks, onderscheidt Astrid Kremers ook aandachtvolle zelfbeminning als vorm van masturbatie. Hier gaat het meer om het liefdevol behandelen van het eigen lichaam, waarbij het bereiken van een piekorgasme er minder toe doet. Dat is iets wat Maria (60) onlangs ontdekte. “Ik ga wat eerder naar bed dan mijn man of blijf ’s morgens juist langer liggen, en raak mezelf dan heel teder aan. Aandachtig streel ik mijn borsten en het gebied tussen mijn benen, maar ook bijvoorbeeld mijn handen. Ik sta mezelf echt toe te genieten van hoe ik mezelf bevoel en laat tot me doordringen hoe fijn dat is. Een hoogtepunt bereiken is geen doel, want deze warme aanraking is al bevredigend genoeg.”

83% van de Nederlandse vrouwen enige ervaring heeft met masturbatie?

75% (tussen de 19 en 50 jaar) zegt weleens te masturberen?

67% dit de afgelopen zes maanden nog deed?

14% het wekelijks doet?

83% ook klaarkomt door zelfbevrediging?

20% zegt zich schuldig te voelen na masturbatie?

57% vindt dat soloseks ook in een relatie een normale zaak is?



Bronnen: diverse onderzoeken in het boek Seks! en Rutgers.

Kwestie van smaak

Uiteraard bestaan er tussen zelfseks aan de ene kant en zelfbeminning aan de andere kant allerlei mengvormen en variaties. Een standaardrecept voor masturbatie is er volgens Astrid Kremers dan ook niet. “Je kunt alleen maar stap voor stap zelf ondervinden wat prettig is en wat niet. De een vindt het ’s avonds fijn en is binnen tien minuten klaar, de ander doet het liever overdag en trekt er de tijd voor uit. Sommige vrouwen raken opgewonden van geestelijke prikkels, zoals porno of porna (vrouwvriendelijke porno, red.), een verhaaltje, een website of hun eigen fantasie. Anderen hebben lichamelijke stimulatie nodig en experimenteren met speeltjes of vinden een bepaalde sfeer belangrijk, die ze bijvoorbeeld creëren door eerst uitgebreid in bad te gaan met kaarsjes en een zwoel muziekje. Geef jezelf de tijd om je te oriënteren en te ontdekken welke prikkels, omstandigheden, technieken en speeltjes voor jou hoe en wanneer werken.”

Zo zocht Kitty op internet naar inspiratie om zichzelf, nu ze na haar scheiding geen partner meer heeft, een fijn seksleven te bezorgen. Daarvoor probeerde ze verschillende dingen uit. “Ik weet nu dat ik het leuk vind om over seks te lezen en het te zien – geen heftige dingen – en dat penetratie voor mij het beste werkt.” Maria leerde over zelfbeminning door een cursus Seksueel Bodywork te volgen, omdat ze een diepere, intiemere laag van haar eigen seksualiteit wilde ontdekken. “Ik masturbeerde al mijn hele leven, maar sinds ik het in combinatie met zelfliefde doe, is er een wereld voor me open­gegaan. Het is enorm bevrijdend om mezelf op deze manier warmte en aandacht te geven.”

Met behulp van Niet iedereen heeft er behoefte aan, maar een speeltje kan het soloseksplezier vergroten. Bijvoorbeeld een staafvibrator die zowel vaginaal als clitoraal bevredigt. “Die raad ik beginnelingen vaak aan”, zegt Chantall (44). Voor de website Climaximaal.nl test ze seksspeeltjes. Volgens haar zijn veel vrouwen ook onder de indruk van de (overigens wel wat prijzige) Womanizer Premium. “Die heeft een tuitje dat je over de clitoris plaatst en brengt je met zachte luchtdrukpulsjes naar een hoogtepunt. Een zogeheten pulsator bootst enigszins het gevoel na van seks met een partner door te pulseren in plaats van te vibreren. Dat voelt een beetje alsof er iets in en uit je beweegt. Tot slot is een duo-vibrator de moeite van het uitproberen waard. De staafvibrator daarvan kun je precies zo buigen dat hij je G-spot beroert, terwijl het clitorale gedeelte voor de clitoris zorgt. Overigens wordt ook soloseks een stuk prettiger als je glijmiddel gebruikt.”

Rondjes: maak cirkelende bewegingen rondom de clitoris: ovalen, achtjes of rondjes, met meer of minder druk (glijden, aanraken, masseren) . Ook de plek doet ertoe. Zoals direct op het kapje (de huid die als een hoedje over de clitoris ligt), op en af over het kapje, direct op de clitoris of er juist omheen.

Laagjes: als de clitoris gevoelig is, werkt indirecte aanraking beter: door de stof van een slipje heen, door de schaamlippen samen te knijpen en heen en weer te bewegen of het kapje aan te raken.

Accenten: het zenuwgebied dat opwinding veroorzaakt is veel groter dan die specifieke plek. Het kan daarom extra fijn zijn om wél het accent op die speciale plekjes te leggen (door er meer druk op uit te oefenen, er sneller overheen te gaan en er herhaaldelijk naar terug te keren), of ze juist níet met aandacht te overladen en ondertussen ook andere gebieden te verkennen.

Ritme: een korte pauze, een deel van de beweging weglaten, een willekeurig patroon of een constante aanraking: er zijn allerlei ritmes. Welke werken is een kwestie van persoonlijke voorkeur en hangt af van de fase van opwinding.

Schijnbewegingen: als de clitoris en de vaginaopening erom smeken te worden aangeraakt, is het soms prettig die hotspots te plagen door steeds hun richting op te bewegen, maar ze net niet écht te beroeren.

Gelijkmatigheid: vooral als het orgasme in aantocht is, is het voor veel vrouwen belangrijk dat de stimulatie niet verandert. Snelheid, ritme, patroon, richting, druk: alles moet hetzelfde blijven om tot het hoogtepunt te komen.

Affaire met jezelf

Betty Dodson, de Amerikaanse goeroe van de vrouwelijke soloseks, stelde ooit: “Masturbatie is ons primaire seksleven. De basis van alle seks en de ultieme kans om de seksuele geheimen van zowel lichaam als geest te leren kennen, zonder het gevoel te hebben te moeten presteren, zonder aan andermans standaard te moeten voldoen of diens behoeften te moeten bevredigen en zonder angst voor kritiek, afwijzing of falen.” Er is inderdaad geen betere manier om eens rustig op ontdekkingstocht te gaan naar de beroemde G-spot, zonder druk uit te vinden of meervoudige orgasmes tot de mogelijkheid behoren of schaamteloos uit te proberen wat ejaculerend klaarkomen is. Net zo goed biedt masturbatie de ultieme mogelijkheid om persoonlijke fantasieën de vrije loop te laten en volop te focussen op individuele voorkeuren, zonder rekening te hoeven houden met wat de ander fijn vindt. Daarbij komen best wat vrouwen tijdens seks met een partner niet tot een hoogtepunt, terwijl ze dat alleen wel lukt. “Andere mensen kunnen onvoorspelbaar zijn, maar op jezelf kun je altijd rekenen”, wist Betty Dodson. “Daarom is de meest consistente seksuele relatie die je kunt hebben, die met jezelf.”

Warme inspiratie

omgyes.com

Op basis van gesprekken met meer dan 2000 vrouwen verzamelde deze website technieken, inzichten en kennis over masturbatie. Eenmalige betaling van 45 euro (geld wordt besteed aan verder onderzoek) geeft onbeperkt toegang tot live interviews, instructiefilmpjes door echte vrouwen en duidelijke no-nonsense uitleg.

Kom je ook? De ultieme orgasmegids voor vrouwen

Een toegankelijk geschreven handboek met veel tips, trucs én nuttige informatie. Ooit geweten dat er naast een vaginaal en clitoraal orgasme nog wel tien andere soorten hoogtepunten bestaan, zoals een keel-, tepel- en baarmoedermondorgasme?

lottelust.nl en shespot.nl

Vrouwvriendelijke online magazines op het gebied van seksualiteit, liefde en gezondheid. Alles over en voor betere soloseks.