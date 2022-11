Libelle Legt Uit: wat is erectiegel?

Erectiegel

Een erectiegel is hetzelfde als een erectiepil, en wordt dus oraal ingenomen, maar dan in vloeibare gelei-vorm. Het zorgt ervoor dat er meer bloed naar de penis kan stromen zodat dat die langer stijf blijft en stijver is. Het goedje begint na zo’n 15 minuten te werken en houdt gemiddeld 4 tot 6 uur aan. Erectiegel wordt vaak gebruikt door mannen met erectieproblemen.

De gel is in verschillende smaken verkrijgbaar: vanille, ananas, banaan, sinaasappel, druiven, karamel of aardbei. Daarom is dit middel nét wat populairder dan een erectiepil.

Niet zonder risico

Wilfred Genee vond “tien uur een stijve” (dit riep Özcan namelijk aan tafel) blijkbaar veelbelovend klinken, want na de uitzending nam hij het goedje in. Wat blijkt: hij werd er hartstikke ziek van. Volgens hem kwam dit omdat de houdbaarheidsdatum in 2019 al was verstreken, maar het gebruik van erectiegel is sowieso niet zonder risico.

Veel mannen krijgen een rode gloed over hun gezicht, een verstopte neus en hoofdpijn. Het kan ook de bloeddruk verlagen, waardoor je duizelig kan worden.

Bijna alle erectiegels worden geproduceerd in India en bevatten Sildenafil of Kamagra (zoals de Kamagra-jelly van Özcan). Dit wordt gezien als een onveilig middel om te gebruiken en is illegaal in Nederland.

Erectieproblemen? Er zijn gelukkig nog veel meer opties die wél veilig en legaal zijn.