Seksvragen aan Sanderijn: “Hebben mannen echt altijd zin in seks?”

Pia (55): “Sanderijn, ik had laatst met mijn vriendinnen een discussie over seks. We gaan eens in de twee à drie maanden met een groepje uit eten en dan praten we over van alles en nog wat. We zijn allemaal tussen de 50 en 55 jaar. Ik ben de oudste, maar de overgang is een geliefd onderwerp. Dat begrijp je denk ik wel. Maar ook praten we best wel vaak over seks. Niet over onze persoonlijke ervaringen, maar meer in algemene zin. Zo kwam het laatst op het onderwerp: ‘Mannen hebben altijd zin’. Opvallend was dat iedereen in ons groepje het daar helemaal over eens was. Dus blijkbaar raakte dat wel een persoonlijke snaar. Wat vind jij nou van deze uitspraak?”

Sanderijn: “Ik hoor het ook vaak in mijn spreekkamer, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook regelmatig de andere kant hoor.”

Pia: “Wat bedoel je precies?”

Sanderijn: “Mannen die last hebben van de druk die zij ervaren om altijd maar zin te hebben, altijd maar klaar te staan om seks te hebben, ook op momenten dat ze er eigenlijk geen zin in hebben.”

Pia: “En hoe uit dat zich dan bij die mannen?”

Sanderijn: “Dat uit zich in problemen met hun erectie. Dus geen erectie kunnen krijgen op het moment dat dat van hen wordt verwacht, of even een erectie krijgen die al snel verdwijnt zodra de partner verder wil. De Amerikaanse seks-onderzoeker Sarah Hunter Murray heeft veel onderzoek gedaan onder mannen naar hun seksualiteit, seksuele gevoelens en hun seksuele problemen. Wat zij ontdekte in honderden interviews met mannen tussen 18 en 65 jaar, is dat veel van hen last hebben van de stereotype boodschappen waarmee wij allemaal (mannen én vrouwen) zijn opgevoed: ‘een man is pas een echte man als-ie kan laten zien dat-ie kan presteren tijdens de seks.’ Maar ook: ‘Een man moet altijd zin hebben’ en ‘Een man moet altijd het initiatief nemen.’ Dit soort boodschappen legt een enorme druk op mannen om altijd maar zin te hebben en te presteren bij de seks. Heeft hij een keer geen zin, dan begint een man snel aan zichzelf te twijfelen. Wat is eraan de hand? denkt hij dan. Is er iets mis met me? En dan is de stap naar de dokter snel gezet om een pilletje te vragen om dat probleem te kunnen oplossen zonder zich af te vragen waar het probleem vandaan kan komen.”

Pia: “Wat zou jij doen als zo’n man bij je op het spreekuur komt?”

Sanderijn: “Meestal vraag ik eerst of er een medische reden is voor hun erectieproblemen. Als die er niet is en er zijn ook nog goede ochtenderecties, dan kan ik ze geruststellen dat het lichaam nog prima functioneert wat betreft zijn erecties. Dan gaan we zoeken naar de mogelijke psychische redenen. Ik vraag ook vaak wat een man zoekt en wil ontvangen als hij seks heeft of wil hebben. Veel mannen, en dat blijkt ook uit de onderzoeken van Sarah Hunter Murray, hebben behoefte aan emotionele verbondenheid.”

Pia: “Maar dat willen vrouwen ook, hoor!”

Sanderijn: “Precies. Dat is eigenlijk wat de meeste partners in een hun relatie willen. Maar die emotionele verbondenheid kun je ook op andere manieren krijgen in een relatie, niet alleen door de seks. Sommige mannen die niet zo goed zijn in praten of communiceren met hun partner of die niet veel ervaring hebben met het creëren van emotionele verbondenheid in een relatie, zoeken dat dan vooral in de seks met hun partner. En als die seks wordt afgewezen of de relatie zelf biedt geen compensatie (bijvoorbeeld omdat beide partners nog maar weinig om elkaar geven), dan kan iemand daar heel onzeker van worden. Onzekerheid over jezelf of over jouw aantrekkelijkheid voor je partner kan de lichamelijke opwinding behoorlijk remmen. Maar een man kan ook het gevoel hebben dat hij moet laten zien dat het niet aan hem ligt als er weinig seks is in de relatie. Dat is immers het stereotype beeld dat veel mensen van mannen hebben: mannen hebben altijd zin, toch?”

Pia: “Ja, dat was wat wij dus ook dachten in dat vriendinnengroepje. Maar dat blijkt dus helemaal niet altijd zo te zijn?”

Sanderijn: “Nee, dat is echt een misvatting. Uit een ander onderzoek weten we dat mannen en vrouwen in de eerste periode van een nieuwe relatie evenveel en even vaak zin hebben. Pas na verloop van tijd, maar ook door bijvoorbeeld levensomstandigheden zoals zwangerschap, opvoeding van een gezin, combinatie gezin en werk, en de manier waarop twee partners op die levens omstandigheden verschillend reageren, kunnen mensen individuele verschillen in seksuele behoefte krijgen. De een heeft dan meer zin dan de ander. En dat is soms een man, soms een vrouw. Maar om terug te komen op jouw vraag ‘is het waar dat mannen altijd zin hebben?’ Het is nu hopelijk duidelijk dat dat dus niet altijd het geval is, ook al denken sommige mannen dat het zo hoort.”

Pia: “Ja, duidelijk. Ik ben heel wat wijzer geworden. Ik wist dit echt niet en het toont aan dat onze ideeën over hoe mannen en vrouwen horen te zijn, invloed hebben op onze relatie. Ik heb heel wat te vertellen aan mijn vriendinnen als we elkaar weer zien.”