Chica (48): “Mijn partner en ik zijn al een lange tijd bij elkaar, we hebben twee kinderen en eigenlijk gaat alles best goed. Behalve de seks. Ik merk dat ik steeds vaker wil dan hij. En daardoor hebben we eigenlijk steeds minder seks samen. Ik word er erg onzeker door omdat ik denk dat hij me niet meer wil of niet meer aantrekkelijk vindt.”

Sanderijn: “Dat is vervelend voor jullie. Goed dat je hulp zoekt. Enig idee wanneer hij minder zin begon te krijgen?”

Chica: “Hij zegt dat-ie eigenlijk zijn hele leven al niet veel om seks heeft gegeven. Hij heeft er gewoon geen behoefte aan.”

Sanderijn: “Hoe was het dan in het begin van jullie relatie?”

Chica: “Ja, toen was het allemaal prima. Verliefdheid doet veel met een mens. We hadden heel vaak seks, leuke seks. Dat vind ik dus zo vreemd, dat het langzaam maar zeker steeds minder is geworden.”

Sanderijn: “Hoe merk je dat hij geen zin heeft?”

Chica: “Ik probeer hem wel eens te verleiden in de douche of als we in bed liggen, maar hij draait zich om of zegt dat hij niet samen wil douchen. Ik houd van wilde seks en als ik zin heb, kan ik hem bijna bespringen zo graag wil ik dan.”

Sanderijn: “Zoals hij reageert klinkt niet bemoedigend voor je.”

Chica: “Nee, precies. Dat is waarom ik me ook wat zorgen maak. Ligt het aan mij? Vindt-ie me niet meer aantrekkelijk? Wordt hij niet meer opgewonden van mij? Dat zou ik best erg vinden.”

Sanderijn: “Heb je dat wel eens gevraagd aan hem?”

Chica: “Jazeker. En dan is altijd het antwoord dat hij nog steeds heel veel van me houdt en dat hij me echt nog altijd heel aantrekkelijk vindt, maar dat seks voor hem nu eenmaal niet zo belangrijk is.”

Sanderijn: “Als iemand, in dit geval de man, weinig of geen zin heeft in seks, kan dat veel verschillende oorzaken hebben. Gebruikt hij medicijnen?”

Chica: “Nee, helemaal niets.”

Sanderijn: “Dan kan het geen bijwerking van medicijngebruik zijn. Dat komt nogal eens voor. Nog een vraag die voor nu even belangrijk is, is of hij gewoon geen of weinig zin heeft in seks of is er misschien sprake is van echte tegenzin, aversie tegen seks? Dat zijn twee verschillende dingen.”

Chica: “Volgens mij is er geen aversie want we kunnen nog wel eens een zeldzame keer seks hebben, maar veel minder dan ik zou willen. En die keren dat we wel seks hebben, merk ik dat hij er ook echt van geniet.”

Sanderijn: “Goed, er zijn dus veel verschillende redenen te bedenken waarom hij minder zin heeft dan vroeger. Het kan bijvoorbeeld liggen aan meer stress in zijn leven privé of op werk. Of als hij naast zijn werk bijvoorbeeld ook veel zorgtaken heeft voor de kinderen of voor zijn ouders. Maar het kan ook aan jullie relatie liggen. Als hij merkt dat jij vaker zin hebt en dat laat merken, zou het kunnen dat hij zich overweldigd voelt omdat er plotseling iets van hem verwacht wordt. Of misschien wordt hij niet opgewonden van de manier waarop jij hem probeert te verleiden. Misschien houdt hij eigenlijk niet zo van ‘wilde seks’.”

Chica: “Hij heeft zeker veel stress op zijn werk, maar die zorgtaken zie ik niet zo. Ik ben nog steeds degene die naast mijn werk ook het meest aan de opvoeding doet. Maar je opmerking over dat het wel eens met de relatie te maken kan hebben, doet me wel wat. Ik moet daar even over nadenken. Dan zou het dus toch aan mij kunnen liggen.”

Sanderijn: “Ik bedoel er niet mee dat jij minder aantrekkelijk bent geworden voor hem. Dat ontkent hij dus dat nemen we dan ook aan. Wat ik bedoel is dat als iemand zich niet helemaal happy voelt in een relatie, dat ook een impact kan hebben op de seksuele gevoelens voor die persoon. Als hij na de stress op zijn werk doodmoe thuiskomt en dan in plaats van uitgeput neervallen, het gevoel krijgt van zijn partner dat ie ook in bed nog ‘moet’ presteren, kan dat bij hem wel eens verkeerd uitvallen. Hij kan dat ‘presteren in bed’ even niet meer opbrengen.”

Chica: “Dat snap ik en herken ik ook. Want als we eens een weekje vrij hebben of eens samen zonder de kinderen op vakantie zijn, kan hij na een paar dagen ineens een ander mens worden. Vrolijk, enthousiast en gelukkiger. Hij kan dan soms zomaar spontaan zin in seks hebben.”

Sanderijn: “Kijk, daar kan dus een punt van aandacht zitten. Stress vermindering zou hem helpen. Bijvoorbeeld na het werk sporten, yoga of mindfulness kunnen heel ontspannend werken. Maar tegelijkertijd denk ik dat er misschien meer zit. Misschien wil hij wel op een andere manier seksueel verleid worden of jou juist verleiden. Ik denk dat het goed is om hier eens verder over te praten met je man erbij. Om van hem te horen hoe hij over jullie seksuele relatie denkt. Is dat een idee?”

Chica: “Zeker, ik ga dat straks met hem bespreken. Maar die stress van hem, daar moet hij wel wat aan gaan doen. Misschien zou ik eens kunnen beginnen met hem een ontspannende massage met een lekkere body-olie te geven?”

Sanderijn: “Wat een goed idee Chica. Ik ben benieuwd wat hij daarvan vindt.”